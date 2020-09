Coronavirus.- El Sansan Festival de Benicàssim ajorna sense data la pròxima edició posposada a l'octubre

En un comunicat, l'organització explica que, amb la intenció d'evitar futurs canvis, ha pres la decisió de no fixar noves dates, fins que remeta la pandèmia i les administracions públiques els confirmen "amb total seguretat" que es podrà gaudir del festival en "condicions de normalitat".

"Esperem que açò siga molt ràpid, posant a la disposició de les autoritats sanitàries totes les facilitats i mitjans al nostre abast que garantisquen el retorn de SanSan amb total seguretat per a assistents, veïns, professionals i artistes", afig.

Tots els abonaments adquirits per a l'octubre seran automàticament vàlids per a la 6ª edició de SanSan Festival, i tots els drets de cancel·lació i reembossament que marca la legislació seran respectats i ampliats per a oferir totes les garanties, segons afig.

L'organització indica que si es decideix cancel·lar l'abonament, han ampliat els terminis mínims que exigeix la Llei i ofereix l'opció de recuperar els diners ara, o més endavant quan facen públiques les dates de 6ª edició de SanSan Festival.