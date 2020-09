Palma cierra temporalmente 27 pistas deportivas para frenar la propagación de la Covid-19

Según ha explicado este martes el Consistorio en un comunicado, se han cerrado instalaciones en Son Cladera, El Pil·Lari, Dr. Alexander Fleming, Exteriores de Son Moix, Verge De Lluc, Can Caimari, La Riera, Can Baró, La Fertilizadora (Son Costa), Son Rullan, Orson Welles, Mare De Déu De la Victòria, Jorge Luis Borges, Can Tarres, Son Perera, Torre D'En Pau, Bosc Sa Ribera, Sagrat Cor, Reina Sança De Nàpols, Can Simonet, La Riera E.V, Son Ximelis Parc, aparcamiento Manacor, Bosc Sa Ribera, Eev, Son Oliva, Pista Can Cota y Establiments.

Solo en el caso de las pistas exteriores de Son Moix, se podrá autorizar la reserva previa para prácticas deportivas que puedan garantizar la distancia de seguridad de un metro y medio.

Según han explicado, esta medida se ha tomado atendida la actual situación de incremento de la transmisión de la Covid-19, que hace necesarias restricciones a las situaciones que presentan un riesgo más alto de contagio, y garantizar adecuadamente las medidas sanitarias encaminadas a evitar que la infección se extienda.

DISTANCIA DE SEGURIDAD

El decreto municipal de cierre se fundamenta, entre otros, en las resoluciones de la Conselleria de Salud y Consumo, que determinan que para la práctica de deportes es necesario respetar la distancia de seguridad de un metro y medio, como también determinan el conjunto de normas de ocupación máxima en función de la superficie y las características de cada espacio deportivo.

De este modo, la práctica de deportes colectivos y de contacto no se puede llevar a cabo en instalaciones deportivas si no se puede garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad aprobadas por parte del Govern.

PROTOCOLOS DEL IME

Por parte del Instituto Municipal de Deportes (IME) se han ido adoptando una serie de protocolos, en fecha 22 de junio, 30 de junio y 31 de agosto, para adaptar la práctica deportiva a las nuevas restricciones para la contención de la Covid-19, decretadas por el Govern.

Según han indicado, dado que el objetivo prioritario de las administraciones públicas es velar por la salud de las personas, la obligación del Ayuntamiento es adaptar los servicios y las actividades municipales al que han acordado las autoridades sanitarias.