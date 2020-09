Detingut a Alacant després d'assaltar a una jove per a robar-li la cartera i agredir-la sexualment

En un comunicat, la Comissaria provincial ha detallat que en el moment en el qual la dona tancava el seu vehicle enfront del portal del seu domicili, un home la va abordar per l'esquena amb un ganivet de xicotetes dimensions que va recolzar contra el seu ventre per a intimidar-la i exigir-li la cartera.

La jove li va entregar la cartera, però l'assaltant es va abalançar sobre ella i, arrancant-li la mascareta, va començar a besar-la amb força i a tocar-la.

La jove va quedar atrapada entre el cotxe i el seu agressor, que seguia amenaçant-la amb el ganivet. Davant la presència d'un veí, l'agressor va soltar la víctima i va eixir corrent.

La víctima va poder cridar a la policia i els agents van activar el protocol per a delictes violents i van traslladar a la víctima a l'hospital per a ser reconeguda i posteriorment acostar-la a dependències policials per a presentar la denúncia.

A més, en el transcurs de l'atenció, la víctima, tant en l'hospital com en la pròpia Comissaria, anava informant de missatges que li arribaven al seu telèfon per intents de pagament amb la seua targeta, ja cancel·lada, en diferents establiments.

Amb eixa informació, van poder rastrejar el recorregut que anava traçant l'agressor fins a aconseguir donar amb ell. Mentre unes patrulles rastrejaven els carrers, unes altres visionaven les imatges de seguretat dels establiments en els quals havia intentat pagar.

Finalment, els agents van interceptar l'autor, que estava amb un altre individu que anava sense samarreta perquè li l'havia donat perquè no li podien identificar, motiu pel qual eixe altre home també va ser detingut.

L'operatiu ha sigut coordinat per la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana en el qual han participat patrulles uniformades i de paisà.

Per a atendre aquest tipus de fets violents la Comissaria Provincial ha reforçat la presència policial en els carrers, tant d'uniforme i de paisà, en els llocs i franges horàries on estadísticament ocorren amb més freqüència aquest tipus de fets, així com la difusió operativa de registre de sospitosos que facilite la tasca dels agents durant el servici de Seguretat Ciutadana d'Alacant.

Els detinguts, de nacionalitat espanyola, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant, un d'ells per un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació i agressió sexual, i l'altre sospitós d'afavorir el seu fugida per encobriment.