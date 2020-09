Cvirus.- Xiquets asmàtics no estan significativament afectats per la Covid, segons un estudi amb participació de la Fe

Nieto, qui també és investigador del Grup d'investigació en Al·lèrgia i Malalties Respiratòries de la Infància de l'IIS La Fe, ha explicat que la principal conclusió de l'estudi és que els xiquets i les xiquetes amb asma no pareixen estar "significativament afectats" per la Covid-19.

L'article publicat en 'The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice' assegura que, des que va començar la pandèmia, l'estat de la població infantil amb asma pot fins i tot haver millorat per mitjà d'una major adherència als tractaments i a la reducció de les exposicions. L'estudi només ha reportat 15 casos confirmats de Covid-19, la qual cosa explica que la incidència estimada no siga diferent dels informes dels grups pediàtrics generals.

TORNADA A LES AULES

Amb motiu de l'inici del curs escolar, la Unitat de Pneumologia i Al·lèrgia infantil de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha redactat un informe amb precisions sobre l'ús de les mascaretes en els col·legis en la població infantil amb asma.

Segons l'informe, la població en edat escolar amb asma o al·lèrgies no té major risc de contraure la Covid-19 ni la seua malaltia de base suposa que un possible contagi derive en situacions potencialment més greus. Així, tindre asma o al·lèrgia no suposa una eximent per a deixar d'assistir a l'escola amb normalitat.

En aquest escenari, Antonio Nieto, autor de l'informe, ha explicat que, durant les intercrisis, la capacitat pulmonar dels xiquets amb asma sol ser "completament normal", amb el que l'ús de la mascareta no suposa una "major limitació" per a una respiració normal en comparació de xiquets no asmàtics.

"No estaria justificat utilitzar un asma controlada per a sol·licitar l'exempció de l'ús de la mascareta; és més, no utilitzar-la implicaria un risc gratuït de contagi per al pacient i els seus companys".