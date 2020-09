L'Ajuntament arxiva la reparcel·lació del vell Mestalla en no donar el València CF documentació requerida

L'administració local formalitzarà eixa decisió en la Junta de Govern Local del pròxim divendres, com ha explicat aquest dimarts la vicealcaldessa de la ciutat i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

D'aquesta manera, l'Ajuntament donarà per "desestimada a la mercantil València CF SAD de la seua sol·licitud d'aprovació del projecte de reparcel·lació de la Fase 2 Zona A Antic Mestalla corresponent a l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) 'València Club de Futbol' en no haver sigut aportada la documentació requerida per a la continuació del tràmit".

Amb tot, es declararà "conclús el procediment" i efectuarà "l'arxiu de l'actuació", com arreplega la proposta d'acord que es debatrà en la Junta de Govern Local consultada per Europa Press.

"Hem hagut de tancar l'expedient de reparcel·lació que anàvem a fer sobre els solars del vell Mestalla, determinats en el projecte de desenvolupament urbanístic que marca la ATE", ha manifestat sobre aquest tema la vicealcaldessa, qui ha assenyalat que la causa ha sigut que no s'ha rebut la documentació que es va demanar a l'entitat esportiva.

Referent a açò, ha detallat que "des de fa un any i mig" s'està a l'espera d'eixa informació. "Es va requerir al club esportiu que continuara amb el projecte i els passos administratius per a desenvolupar la parcel·la on ara està el vell Mestalla, que serà un futur centre residencial. En no obtindre resposta durant més d'un any i mig ens hem vist en l'obligació de tancar l'expedient", ha exposat Gómez.

"COMENÇAR DE NOU"

La responsable municipal de Desenvolupament Urbà ha destacat que això suposarà que "calga començar de nou, amb un nou projecte". "No ens queda més remei que començar una altra vegada", ha dit.

Sandra Gómez ha precisat que "la ATE marca que el club abandonarà o deixarà la parcel·la del vell Mestalla, una vegada acabe el nou Mestalla, i puga, per tant, jugar en les noves instal·lacions" i ha recordat que en l'espai que ara ocupa l'actual camp de futbol "hi haurà un projecte residencial i de terciari", amb un centre comercial i zones verdes.

Pel seu costat, l'alcalde de València, Joan Ribó, que aquest dimecres es reuneix amb responsables del València CF, ha insistit en la necessitat d'acabar el nou estadi del club esportiu, situat en l'avinguda de Corts Valencianes, i ha llançat un "missatge claríssim" al club respecte a la continuació i terminació de les obres d'aquesta infraestructura.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera tant després de la junta de portaveus celebrada en l'Ajuntament de la ciutat com en la visita que ha realitzat a un centre de dia multidisciplinari per a persones amb diversitat funcional. Preguntat per aquesta qüestió en tots dos casos, el primer edil ha assenyalat la seua voluntat de "traslladar un missatge molt clar" al València CF perquè acabe el nou estadi.

"S'ha d'acabar l'estadi. El missatge és claríssim. La ciutat de València, el València CF, necessiten acabar eixe estadi que tenim en Corts Valencianes per molts motius", ha dit pensant tant "en el barri" on se situa, "en l'esportiu" i en "tota la ciutat".

"ÉS IMPRESCINDIBLE ACABAR"

"És imprescindible acabar. El missatge és: Anem a treballar en eixe estadi i eixe estadi s'ha de treballar. Eixe és l'element que els anem a traslladar. És urgent acabar l'estadi", ha plantejat l'alcalde. "La nostra posició és molt clara. S'ha d'acabar l'estadi. No tenim una altra posició", ha agregat.

Joan Ribó ha afirmat que ha de ser així "pels interessos del mateix València, pels interessos dels aficionats i també pels interessos de la ciutat i d'una sèrie de barris". "L'estadi s'ha d'acabar. No podem passar més temps en una situació com la qual tenim. Eixe és el missatge que hem de transmetre amb moltíssima claredat", ha repetit.

Després d'açò, el primer edil ha asseverat que "el València CF és una institució fonamental per a la ciutat" i ha declarat que "per açò, hem d'induir-li al fet que complisca els seus compromisos" respecte a la construcció del nou estadi i l'enderrocament de l'actual.