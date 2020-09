Arranca el curs polític en Les Corts amb el Debat de Política General del 21 al 25 de setembre

En concret, dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, es dirigirà als diputats per a realitzar la declaració de política general i després tindrà lloc el debat amb els grups. Dimecres es discutiran les propostes de resolució plantejades per les formacions i ja divendres es produirà la votació.

Es donarà inici així al període ordinari de sessions, que es perllongarà fins a desembre, i que contempla quatre plens ordinaris amb el seu corresponent control al president, a més dels plens dedicats a la tramitació dels Pressupostos de la Generalitat de 2021.

La proposta plantejada pel PSPV ha tirat endavant encara que el PP ha plantejat que se celebraren set plens ordinaris, una cosa que solament han recolzat Cs i Vox.

Segons ha explicat la 'popular' Eva Ortiz, se'ls ha dit des del Botànic que no cabien més plens per la necessitat de reservar setmanes per a comissions, però ha assenyalat que no creu que "ningú se senta col·lapsat" per un ple i comissions en la mateixa setmana". "És qüestió de voluntat política, no vol sessions de control, Puig està cada vegada més nerviós", ha afirmat.

El socialista Manolo Mata ha assenyalat que en els últims 15 anys en aquest període de sessions sempre hi ha hagut quatre plens ordinaris, "mai hi ha hagut més", i s'han pogut convocar extraordinaris, una cosa que no seria "descartable" enguany si les circumstàncies ho requereixen. "Fem el que es fa sempre", ha defès.

Així mateix, els grups han informat després de la Junta de Portaveus que s'ha demanat pressupost per a la instal·lació de mampares en l'hemicicle, de manera que puguen acudir a les sessions els 99 diputats. En principi, estarien llestes després del Debat de Política General, per la qual cosa en aquest es mantindria la restricció i solament podrien acudir el 50 per cent dels parlamentaris.

El PP havia demanat també que es realitzaren proves PCR a tot el personal de la casa, treballadors i diputats, i ha lamentat que se'ls ha dit que no. "Ni que fora un equip de futbol", ha ironitzat Mata, que ha assenyalat que les empreses privades poden realitzar-les pel seu compte però el parlament, com a institució pública, està sotmesa a les polítiques sanitàries públiques.