Ribó defèn que era la seua "obligació" acudir als col·legis i "prendre nota" de les seues necessitats

El primer edil ha realitzat aquestes declaracions després de la Junta Extraordinària de Portaveus que s'ha celebrat aquest dimarts, en ser preguntat per la visita que va realitzar a diversos col·legis aquest dilluns, juntament amb quatre edils, i que el grup municipal 'popular' ha decidit posar en coneixement de la Conselleria de Justícia.

En el seu escrit, denuncien els "incompliments" dels protocols adjuntant fotografies de l'alcalde i els regidors en l'interior de col·legis tant en el pati com en aules. L'escrit també serà remès a les consellerias de Sanitat i Educació.

Catalá ha aprofitat la Junta de Portaveus per a demanar explicacions a Ribó per la visita aquests col·legis municipals, però el primer edil sosté que "la seua afirmació que no respecta el protocol que és una opinió perquè açò no està clar". "Una lectura reposada i consultada als organismes corresponents, ens indica que és una apreciació que no es correspon massa amb la realitat", ha apuntat.

Ribó considera que "sí" s'ha respectat el protocol i ha assegurat que no van entrar en "cap aula on hi haja xiquets". "Pensem que hem anat a fer una cosa que tenim l'obligació de fer" lloc que "l'inici de curs és una cosa molt important per a una societat desenvolupada", ha subratllat.

L'alcalde ha explicat que durant les visites que van efectuar en la primera jornada de 'tornada al col·le' se'ls van demanar algunes qüestions com que es "millorara la ventilació" en algun centre i algun altre "problema" dels quals "prenem nota" i "anem a resoldre", ha garantit. En tot cas, Ribó ha aprofitat per a manifestar "la seua satisfacció per la bona organització" dels centres educatius en general.

"INCOHERÈNCIES"

En la mateixa línia, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha criticat la "incoherència" del grup municipal popular en denunciar que s'han incomplit protocols amb la vista a centres escolars i al mateix temps "anunciar la seua pròpia celebració de 9 d'Octubre per enteder que la de l'Ajuntament no és suficient".