Los Max valencianos reivindican que los teatros son seguros: "Sin la cultura estamos abocados al fracaso"

Rodolf Sirera se hizo anoche con el Max a la Mejor Autoría Teatral por 'Dinamarca', un texto firmado junto a su hermano ya fallecido Josep Lluís. "Se trata de un galardón muy emocionante porque es la culminación de un proyecto que me atañe mucho, que me ha dado muchas satisfacciones y que me anima a seguir trabajando", ha manifestado el autor en declaraciones a Europa Press.

Sirera ha expresado también su alegría al entender que el premio sirve como reconocimiento a una generación teatral "ya muy longeva y que, de alguna manera, es un punto de enlace entre la inmediatamente de posguerra y los autores posteriores".

Sobre el tono reivindicativo de la gala de las artes escénicas, donde se insistió en la necesidad de mantener y promover la actividad cultural, Rodolf Sirera ha remarcado: "La cultura es segura pero estamos acostumbrados a ser los últimos a la hora de ser considerados. La realidad es que tenemos unas características propias y damos seguridad pero eso, quizás, no se ha tenido en cuenta".

Aun así, el dramaturgo cree que el público "volverá a los teatros" pero ha advertido: "Estamos en un momento difícil y lo que habíamos conseguido en los últimos tiempos tardaremos en recuperarlo".

En términos similares se ha pronunciado Tian Gombau, de L'Home Dibuixat, que al recoger el premio al Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar por 'Zapatos nuevos' pidió a las autoridades sanitarias que "dejen llenar los teatros".

"Podemos coger un avión en el que estamos como gallinas, mientras en los teatros en principio no hay ningún foco de contagio: te toman la temperatura, se usan mascarillas.. la cultura es segura y es momento de replantear cosas. A ver si para que unos hagan el agosto otros nos fastidiamos el septiembre y el octubre", ha argumentado hoy a Europa Press.

En este punto, se ha mostrado convencido de que "los teatros son uno de los espacios más seguros donde se puede estar ahora", al tiempo que ha instado a las instituciones a "subir algunos números el porcentaje de inversión que dedican a la cultura y al teatro". "Si lo comparas con otros países más allá de los Pirineos estamos en un nivel muy bajo. Un pueblo sin cultura está abocado al fracaso".

Gombau ha dicho que se toma el galardón como un reconocimiento a los 21 años de trayectoria de este proyecto teatral castellonense y ha aprovechado para recalcar la importancia del teatro familiar, "considerado a veces como menor, incluso, en la propia profesión". "Yo he producido espectáculos para adultos y para niños con la misma inversión y esfuerzo y sé que el público es infantil es delicado y muy exigente", ha comentado.

"TENEMOS BUENA SALUD"

Sobre la lista de premiados, ha confesado que le hubiera gustado que viniera alguno más "a la 'terreta'", pero, en cualquier caso, ha hecho notar que "la creatividad de las artes escénicas valencianas es muy potente y se demuestra, no solo por los premios, sino por su trabajo en todo el Estado español y saliendo al extranjero". "Tenemos buena salud pero los momentos son difíciles y habrá que tener paciencia y perseverancia para salir lo menos dañados posible".

Otro valenciano fue protagonista durante la gala, el coreógrafo Nacho Duato, a quien se concedió el Premio Max de Honor. "Es un galardón a mi carrera, pero no ha terminado; vais a tener mucho rato a Nacho Duato", dijo el artista recordando que viene de una familia muy longeva.

Los Max valencianos han recibido la felicitación, entre otros, de la directora general de la Directora General de Cultura de la Generalitat, Carmen Amoraga, que hoy ha presentado el espectáculo teatral 'Presoners'. "De un tiempo a esta parte es raro es el año que no hay valenciano con un Max en las manos y eso es importante para todos, porque los premios tienen un efecto multiplicador", ha afirmado.