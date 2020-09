Zaragoza.- La vicealcaldesa dice que ya trabaja en una alternativa ante la suspensión de fiestas del Pilar

"No cambia para nada la programación prevista para 2020 porque coincide con la línea de trabajo del área de Cultura", ha resumido Sara Fernández.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández ha relatado que desde el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos llevan "mucho tiempo diciendo que no habrá fiestas del Pilar" y que se trabaja en una programación cultural distinta a la tradicional de estas fechas.

Así, ha recordado que hace unos días ya se dijo que no habría programación de calle, ni multitudinaria y que se suspendían los actos más estrechamente vinculados a la plaza del Pilar para trabajar en una programación cultural en teatros y en el auditorio en espacios públicos y privados como se llevará a cabo a lo largo de los meses de otoño hasta diciembre.

Sara Fernández ha abundado en que se seguirá elaborando la programación cultural que ya se trabaja y con el aval de Sanidad y ha añadido que esta misma mañana ha mantenido una reunión con la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza para hablar de la situación que se planteará en octubre aunque no haya fiestas como tal.

Ha detallado que entre las alternativas sobre las que se trabaja es la ofrenda de flores virtual a la virgen del Pilar y la propuesta de engalanar los balcones de la ciudad, que "no tienen nada que ver con los actos multitudinarios".

SIN PREGÓN EN EL BALCÓN

La vicealcaldesa ha remachado que en todo momento se mantienen conversaciones y se está en coordinación con el Departamento de Sanidad. "Nos adaptaremos a todos los requerimientos".

A su parecer, sí se podrá celebrar el pleno de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad y otros galardones que marca el inicio de las fiestas del Pilar porque "se hace a puerta cerrada como otros plenos ordinarios y entiendo que se podrá hacer".

Asimismo, ha apuntado que el pregón como tal en el balcón no habrá, aunque otra cosa es que "se lea algún texto en el marco del acto de entrega de medallas" y ha concluido al apelar a la responsabilidad individual. "Es fundamental la concienciación para tener una fiestas seguras".

Sara Fernández ha querido dejar claro que la intención del Gobierno de Zaragoza es "mantener una propuesta cultural segura en establecimientos seguros con sus propios planes de contingencia y cumpliendo los protocolos".

Tras aclarar que todavía no conoce la orden, ya que aún no se ha publicado, ha insistido en que la línea de trabajo que había "se mantiene tras mantener contacto permanente con Sanidad y no cambia los planes porque ya dijimos que no habría fiestas del Pilar como tal".

Ha desestimado que se puedan producir aglomeraciones en el entorno de la plaza del Pilar porque una ofrenda virtual "no tiene nada de efecto llamada más allá de que haya un dispositivo de seguridad de acuerdo a las fechas que son por las experiencias de otros municipios".

La vicealcaldesa ha apostillado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha actuado con "responsabilidad en todo momento" y en coordinación con la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.