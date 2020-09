Desdoble en los colegios por falta de profesores extra y de aulas: "Los niños no tienen sitio en ninguna parte"

Marta ha vivido el primer día de Lucas en el cole de mayores "nerviosa e ilusionada". Después de todos estos meses, su hijo, de 3 años, dejaba atrás la etapa de guardería para comenzar el colegio en un inicio de curso inédito marcado por las nuevas medidas derivadas de la pandemia del coronavirus. Pero esa ilusión se ha transformado en decepción tras los 40 minutos de clase de Lucas: "Le ha tocado desdoble".

¿Qué es el desdoble? Así se lo han explicado en el centro, ubicado en el madrileño barrio de Villaverde: "Ahora empieza con una profesora, una clase, unos niños y un horario, pero cuando lleguen los profesores extra de la Comunidad de Madrid por el tema covid, Lucas es uno de los 15 niños que cambian de profesora, de compañeros, de clase e incluso de horario, porque entran escalonados. Y aún no saben ni dónde los van a meter, han pedido una caseta prefabricada para meterlos y no ha llegado".

Esto ha caído como un jarro de agua fría entre los padres de los alumnos afectados -cinco de cada grupo para cumplir la ratio de 20 niños por clase- ya que están haciendo la adaptación con menores que no van a ser sus compañeros el resto del curso. Los profesores contratados por la Comunidad, según les ha explicado el centro, se incorporaron este lunes en su mayoría, pero no los de 3 años. "Y aunque hubieran llegado, no hay aulas", lamenta Marta.

Esta madre reconoce estar desconcertada ante la falta de planificación: "Cuando les preguntas que cómo ha podido pasar esto y que qué se va a hacer si llegan los profesores pero no las clases, te contestan que bueno, que ya irán viendo".

A Lucas le ha dicho que va a conocer a muchos amigos este curso para que no vea el cambio, cuando llegue, como algo negativo, pero el disgusto de los padres va por dentro. "Para los críos, tanto pequeños como grandes, es una faena porque no tienen su sitio en ninguna parte y eso para los niños es fundamental".

A eso se suma que el cambio podría revertirse dentro de unos meses si la situación mejora. Desde el centro les han advertido que si las ratios vuelven a subir a 25 porque la crisis sanitaria desciende, no contarían con los profesores extra y, por tanto, volverían a a cambiar de compañeros, aula y maestros. "Los van a volver locos".