Coronavirus.- València cancel·la la Processó Cívica del 9 d'Octubre i trasllada mascletaes i castells als pobles

La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a suspendre aquest acte per motius de seguretat per a "evitar aglomeracions". En el seu lloc, "els valencians podran processionar per a veure la Senyera, amb les corresponents mesures de seguretat, en el Saló de Cristall de l'Ajuntament de València, com a "homenatge a un símbol que ens identifica com a poble, com un poble solidari, un poble responsable i un poble cooperatiu".

Així ho ha anunciat el primer edil després de la celebració d'una Junta Extraordinària de Portaveus en la qual s'ha abordat com celebrar l'efemèride enguany. També amb intenció d'evitar grans concentracions de gent, ha avançat que no es farà una gran mascletà en la Plaça de l'Ajuntament, sinó que es traslladaran i distribuiran els actes pirotècnics: el dia 8 els castells i focs artificials, i el dia 9 les mascletaes.

Ribó ha explicat que, el 9 d'Octubre, a les 12.00 hores, es traurà la Senyera del Museu Històric i es traslladarà al Saló de Cristall, acompanyada d'una representació de la Corporació i els timbalers. A partir de les 12.30 hores "tota la ciutadania està convidada, amb les oportunes mesures de seguretat, a entrar en la seua casa per a homenatjar la Senyera" fins a les 21.00 hores, quan tornarà al museu.

L'alcalde ha lamentat que la celebració del 9 d'Octubre "no pot donar-se en les condicions dels altres anys per l'existència de la pandèmia", per la qual cosa en la Junta de Portaveus "hem constatat que s'ha de fer un 9 d'Octubre diferent".

A més, s'estan estudiant altres possibilitats, com la d'estendre la celebració al 8 d'octubre també traslladant la celebració de l'acte d'Honors i Distincions al matí d'eixe dia, i obrint l'Ajuntament durant la vesprada perquè la ciutadania puga ja visitar la Senyera".

L'acte d'entrega dels Honors i Distincions, que reconeixen el treball exercit per diverses persones i entitats, es concedeixen cada any amb motiu de la commemoració del 9 d'Octubre.

L'Ajuntament de València reconeixerà la tasca del regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, que va morir aquest estiu, amb el títol de regidor honorari a títol pòstum, que serà entregat als seus familiars. Els periodistes Vicente Vergara i María José Grimaldo (a títol pòstum) i el defensor del Major, José Pelegrí, seran nomenats Fills Predilectes; i l'empresari Silvino Navarro (a títol pòstum) i la compositora Ángeles López Artiga, Fills Adoptius de la Ciutat.

La Policia Local de València, la Societat Esportiva Correcaminos, el Gremi de Forners i Pastissers de València, el Banc d'Aliments i el col·lectiu València amb bici rebran les Medalles d'Or de la Ciutat.