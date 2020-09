PP lamenta que haya colegios que sean "auténticas selvas a dos días de empezar el curso"

Los concejales del Grupo Popular Evelia Rincón y Rafael Belmonte han visitado este martes el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Juan Ramón Jiménez', en Triana, "tras las reiteradas denuncias de la comunidad educativa", y han comprobado "el pésimo estado en el que se encuentra".

"Es vergonzoso que a día de hoy haya colegios como el 'Juan Ramón Jiménez' que esté inundado por la maleza y suciedad, que aún no haya sido desbrozado ni desinfectado. En la misma situación se encuentra el CEIP 'San José de Calasanz'", avisa. Ha indicado que en el caso del colegio 'Juan Ramón Jiménez' los bancos del patio "ni siquiera existen porque están cubiertos de ramas de árboles, algo que es lamentable".

Rincón ha detallado que en el CEIP 'Juan Ramón Jiménez' hay 220 alumnos y la dirección del centro "aún no ha podido establecer la señalética de separación de los distintos ciclos porque no ha ido el Ayuntamiento a desbrozar y limpiar. "Hasta que estas labores no se realicen el centro no puede dividir los cursos de Infantil y Primaria", matiza.

Rincón ha señalado que este año, ante las circunstancias excepcionales que se están viviendo, "Espadas debería de haber extremado y reforzado las labores de limpieza, desinfección y desbroce en todos los colegios de la ciudad". "Este retraso injustificado en la limpieza de los centros por culpa de la indolencia del alcalde, es realmente incomprensible", sentencia.

Ha añadido que Espadas y su equipo se dedica a "visitar colegios, hacerse fotos y hacer mucho marketing pero luego la realidad es que, a día de hoy, a menos de 48 horas de que comience el curso hay colegios que son auténticas selvas, solo hay que ver las imágenes o visitar algunos de los centros". "Menos fotitos y más previsión, eficacia y agilidad", ha manifestado Rincón.

En su opinión, "Espadas y su equipo sabían desde verano que el curso escolar comienza en septiembre, por lo que como máximo responsable de la ciudad, debería haber actuado con más previsión, pero como es habitual le preocupan más otros asuntos que los problemas de la ciudad".

Así, ha considerado que Espadas, "como viene siendo habitual" en estos cinco años de mandato, "ha vendido un plan a bombo y platillo, que empieza cuando los contratados del Plan Aire -cofinanciado por la Junta de Andalucía- estén contratados y funcionando". "Sin embargo, sabiendo que el curso comienza a principios de septiembre ha dejado los meses pasar y no ha actuado con previsión, una situación que se viene repitiendo año tras año, pero que este año, llama poderosamente la atención porque se deben extremar las condiciones de higiene, desinfección y limpieza", incide.

El PP recalca que es "obligación" del Ayuntamiento limpiar, desbrozar y desinfectar "todos y cada" uno de los colegios de la ciudad, una labor que entiende que "ya debería estar más que hecha para que los alumnos puedan empezar el curso en una óptimas condiciones de limpieza, desinfección y salubridad". Ha indicado que "el pasado sábado ya denunciamos que había muchos colegios en varios distritos de la ciudad sin desbrozar, limpiar ni desinfectar y exigimos al gobierno de Espadas que actuara de manera inmediata".

"Nos vamos a encontrar con un inicio del curso escolar en el que el Ayuntamiento no se ha preocupado de limpiar y desinfectar todos los colegios de la ciudad, así como desbrozar los interiores, ya que esto provocará la aparición de plagas de ratas, insectos u otros roedores", ha reiterado Rincón.

La edil no entiende como Espadas "no contempla en la agenda de gobierno algo que debería ser obligatorio, porque se está hablando de menores y de salud pública y hay situaciones que se pueden evitar si se actúa realmente como alcalde de Sevilla y no como alcalde al que poco le preocupa lo que ocurre realmente en la ciudad".

La concejal del Grupo Popular ha exigido a Espadas que "se deje de marketing y se preocupe por los problemas de la ciudad, que se ponga en contacto con todos y cada uno de los colegios para que se realicen todas las actuaciones de limpieza y desbroce necesarias en los colegios, que los menores puedan empezar el curso en unas condiciones óptimas de limpieza y salubridad".

Así, concluye que "es hora de que se tome el comienzo de curso en serio, no puede seguir mirando para otro lado como si el problema no fuera con él, y todos los centros educativos deben estar en perfecto estado para el comienzo de curso, es lo mínimo que debe hacer un alcalde, atender las demandas de los colegios y de los ciudadanos".