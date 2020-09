Las mascarillas de protección FFP3, ¿quién debe utilizarlas? ¿Cuánto duran? ¿Qué porcentaje de filtración tienen?

Los Equipos de Protección Individual (EPI) son las mascarillas recomendadas para las personas que cuiden o estén en contacto con personas sintomáticas o positivos por la Covid-19. También para los grupos vulnerables de población y, además, se recomienda el uso de este tipo de mascarillas a las personas que, por su trabajo, estén de cara al público.

El objetivo de estas mascarillas es crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario, de modo que su finalidad es filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en el organismo.

Existen tres tipos de mascarillas EPI según su eficacia de filtración: FFP1, FFP2, y FFP3. Además, aquellas con filtros contra partículas se dividen en P1, P2 y P3. Las recomendadas para el coronavirus son las FFP2.

¿Quién debe usar las FFP3?

Desde el Ministerio de Consumo recuerdan que las personas que no sean profesionales, no estén en contacto con el virus o no tengan actividades de riesgo relacionadas con la Covid-19, no deben usar los Equipos de Protección Indiviudal, a no ser que sea por prescripción médica.

La capacidad de filtración de las mascarillas EPI, es la siguiente:

FFP1: eficacia de filtración 78%, concentraciones ambientales hasta 4 VLA (baja eficacia).

FFP2: eficacia de filtración 92%, concentraciones ambientales hasta 12 VLA (media eficacia).

FFP3: eficacia de filtración 98%, concentraciones ambientales hasta 50 VLA (alta eficacia).

De este modo, la mascarilla FFP3 es la que mayor eficacia presenta en cuanto a la capacidad de filtración y son las que tienen que usar las personas que se encuentran en situación de alto riesgo y solo son necesarias en intervenciones y procedimientos donde se hayan podido producir aerosoles por pacientes Covid-19 o con sospecha de serlo.

Estas mascarillas tienen una durabilidad que depende del fabricante, por lo que hay que consultar las instrucciones de uso, aunque no se recomienda usarlas durante más de 4 horas. Además, si se nota que la mascarilla está húmeda, sucia o deteriorada, hay que cambiarla por una nueva.

Por último, en cuanto a las mascarillas EPI hay que tener en cuenta que no todas protegen de la misma manera. De hecho, es importante resaltar que las mascarillas con válvula han sido prohibidas porque no protegen a los demás, solamente protegen a quien la lleve puesta, ya que dejan salir el aire sin ningún tipo de filtración.