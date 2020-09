La vuelta al cole en Madrid, entre el miedo a la Covid y la confianza en las medidas: "No sabíamos si traer al niño pero hay que salir de esto"

Juan Andrés no se había levantado nunca tan temprano un primer día de clase. Este martes las ganas de volver al colegio eran tan grandes que la emoción le ha despertado antes de lo habitual. En marzo el coronavirus obligó a suspender la educación presencial de manera abrupta y han sido muchos meses sin contacto con sus compañeros. "Tienen unas ganas tremendas de venir. Estar en casa ha sido fuerte para ellos", cuenta su madre, Karina Martelo, a las puertas del CEIP Nuestra Señora de la Concepción de Madrid. A la entrada de este centro público la confianza en las medidas de seguridad y el miedo al contagio se mezclan entre las familias.

La Comunidad de Madrid arranca este 8 de septiembre su segunda fase del comienzo del curso 2020/2021. Unos 412.000 alumnos de segundo ciclo de Infantil (de tres a seis años), 1º, 2º y 3º de Primaria y Educación Especial regresan a las aulas, uniéndose a los 94.758 del primer ciclo de Infantil (de cero a tres años) que lo hicieron la semana pasada. En los próximos días se irá incorporando el resto, hasta un total de 1,24 millones de escolarizados, un 1,3% más que en 2019.

Las indicaciones que hay que cumplir a causa de la pandemia han llevado a tener que organizar las entradas y salidas a los centros de forma escalonada. En Nuestra Señora de la Concepción, donde se han habilitado dos accesos, se han establecido tres turnos para la llegada, entre las 9.00h y las 9.20h, y pasadas las 8.30h han empezado a aparecer los primeros niños. Por etapas, y de uno en uno, han ido entrando en las instalaciones, después de que las profesoras les hayan tomado la temperatura y les hayan echado gen hidroalcohólico en las manos.

"Tenemos que mantener la distancia, no debemos acercarnos mucho a los otros niños, no podemos compartir nada y no tenemos que quitarnos la mascarilla", cuenta una alumna de 2º de Primaria antes de cruzar la verja al ser preguntada sobre si conocía las normas que tenía que seguir. Su madre, Estefania Castillo, se ha despedido de ella con preocupación. "No veo justo que tengan que venir cuando no hay nada abierto; ni el paro ni la Seguridad Social... Creo que no está la situación controlada como para traerlos. Vengo con miedo. Venimos porque es obligatorio", ha remarcado, temerosa de las sanciones que pudiera acarrearle optar por el absentismo.

"Esta vuelta al cole es un poco complicada. No sabíamos si traer al niño o no. Tenemos un poco de miedo todavía, pero a ver si empezamos bien y seguimos la rutina. Hay que salir de esto", afirma a escasos metros Emilio Acosta, padre de otro menor también de Primaria. "Viene con la mascarilla, el gel en la mochila… Él tiene claras las normas. Ellos se acostumbran mejor que los adultos. Y viene con ganas, extrañaba a los compañeros", añade.

Sin poder evitar un resquicio de intranquilidad, otros progenitores se muestran más confiados. "Los dejamos tranquilos. Espero que todo se cumpla como nos han dicho. Siempre te queda un poco de incertidumbre de qué va a pasar. Pero creo que irá todo bien", apunta Rubén de Juan, padre de tres hijos. En el cole se quedan los dos mayores, de siete y tres años. A la pequeña, de dos, "aún no le toca". "Tenemos expectativas positivas y no creo que vayamos a recaer en lo de antes. Creo que vamos a seguir adelante y que todo va a estar planificado de manera correcta y va a salir perfectamente", coincide la mamá de Juan Andrés.

A la espera de que se incorporen los profesores de refuerzo que el Gobierno autonómico les ha asignado, en Nuestra Señora de la Concepción han conseguido partir los grupos y organizar a los escolares en ratios de doce con el apoyo de los docentes que imparten clase en los niveles educativos que aún no han comenzado el curso. Con unas amplias instalaciones y unos 200 alumnos matriculados han podido asignar un espacio a cada uno de esos grupos.

La directora les explica a los padres que así organizados podrán garantizar que los menores respeten la distancia de seguridad y les lanza un mensaje de aliento: "Podéis iros muy tranquilos".