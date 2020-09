Un estudi sobre embarassades en el confinament reflecteix una reducció del 30% en l'activitat física i del 60% a caminar

La reducció de l'activitat física general i el major nombre d'hores assegudes han sigut els efectes més acusats en l'estil de vida de dones embarassades, derivats de les restriccions de mobilitat decretades durant el confinament.

El qüestionari online, confeccionat a partir de diversos test internacionalment validats, va ser emplenat per 90 embarassades participants en l'estudi entre el 18 i el 30 de maig, quan es complien dos mesos des de l'inici del confinament. Les preguntes es van dissenyar per a comparar hàbits alimentaris, activitat física i sedentarisme abans i durant el confinament, amb l'objectiu de detectar canvis en l'estil i la qualitat de vida.

Les embarassades participants en l'estudi, que acaba de publicar la revista científica International 'Journal of Environmental Research and Public Health', assenyalen com a causa principal la falta d'espai, la fatiga per l'embaràs o considerar que l'exercici físic no era una prioritat en el seu estat.

Segons destaca la professora del Departament de Fisioteràpia de la CEU UCH Gemma Biviá, "el sedentarisme i la falta d'exercici són perjudicials per a qualsevol persona, però especialment en el cas de les dones embarassades, per a les quals es recomana la realització d'almenys 150 minuts d'exercici moderat al llarg de la setmana.

De mitjana, l'exercici físic de les embarassades participants en aquest estudi va passar de 94 minuts setmanals abans de la pandèmia a 68 minuts durant el confinament, en tots dos casos per sota dels nivells recomanats".

L'estudi destaca també que la majoria de les embarassades opta per caminar com a principal forma d'exercici i el confinament ha impedit en gran manera poder seguir amb aquest tipus d'activitat física.

"El temps destinat a caminar va descendir de 98 a 38 minuts per setmana de mitjana, la qual cosa representa quasi un 60% menys, a causa de les mesures especialment restrictives per a realitzar activitat física a l'aire lliure a Espanya. Aquest canvi en les rutines, juntament amb l'augment d'ansietat i la por al contagi, han tingut efectes negatius en la qualitat de vida de les dones embarassades ", destaca la professora Biviá.

PREPARACIÓ AL PART A DISTÀNCIA

A més, el 52,2% de les participants en la investigació van haver de deixar de seguir les sessions de preparació al part perquè van ser cancel·lades en aquest període. Només el 24,4% de les participants va poder continuar aquesta preparació mitjançant sessions a distància per mitjà d'internet.