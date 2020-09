El PSPV demana no fer lectures "sospitoses i paranoiques" sobre la relació "normalitzada" entre Puig i Cantó

En declaracions als mitjans, el socialista ha insistit que els comptes de l'any que vé han d'ajustar-se al marcat pel pacte de reconstrucció firmat per tots els grups menys Vox i, a partir d'ací, "buscar aliats" perquè en el moment actual "fa falta generositat i altura de mires". I Cantó, ha subratllat, va demanar reunir-se amb Puig i així ho ha fet, en qualitat de cap del Consell i no de secretari general del PSPV.

"Quan Carlos Mazón -president de la Diputació d'Alacant- se'n va a menjar amb Mónica Oltra jo no li dic que per què no em conviden a mi", ha indicat Mata, que ha reiterat que hi ha una força disposada a donar el seu suport al pressupost del Botànic: "No pots dir-li a la gent que es va sumar al pacte de reconstrucció que es queden fora de l'evolució i concreció econòmica d'eixe pacte".