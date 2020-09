Lanzadera acull 130 noves startups i duplica el nombre d'empreses accelerades en les seues instal·lacions alhora

Les startups que s'incorporen al programa, triades entre les 1.800 que han presentat candidatura en aquesta convocatòria, ofereixen solucions innovadores en sectors com la moda, les finances, la salut, la restauració, els videojocs o el màrqueting, entre uns altres, segons ha informat Lanzadera en un comunicat.

D'elles, quasi mig centenar s'han incorporat a la fase Start del programa, que acull persones que, encara que no hagen desenvolupat completament el seu projecte, tinguen la idea inicial i una "actitud emprenedora". En aquesta fase, la formació de l'emprenedor en cadascuna de les àrees de negoci té una gran importància.

En la fase Traction, d'incubació, s'han seleccionat un total de 46 projectes que ja han llançat el seu producte o servici al mercat i disposen de les seues primeres mètriques. Els emprenedors reben acompanyament i suport per a començar a augmentar les vendes i a desenvolupar-se d'una forma escalable.

Per la seua banda, 23 startups han sigut incloses en la fase Growth del programa, que té l'objectiu de fer créixer a empreses que han consolidat el seu model de negoci. Les startups obtenen totes les ferramentes possibles per a disparar la seua facturació i la seua cartera de clients.

Finalment, Jeff, Declarando i GrowPro Experience s'han incorporat a la fase Scale Up, dirigida a empreses que han crescut molt i que tenen un model de negoci "provat i rendible"; mentre que algunes startups que van passar per edicions anteriors han sigut recuperades per a rebre de nou el suport de Lanzadera: Aiudo, Discocil, Gana Energía, Holafly, Howlanders, Lamburguesa, MESbook, Momocca, Sea Saffron, Sepiia, Trucksters, UO, Waynabox i WITRAC..

Les startups seleccionades podran rebre des d'ajudes de 1.000 euros fins a finançament per valor de 500.000 euros, xifra que s'ajustarà a les necessitats concretes de cadascuna. A més, els acords Corporate seran accessibles per a qualsevol emprenedor, independentment de la fase en la qual es trobe.

En aquesta edició 14 empreses col·laboraran en els acords que Lanzadera manté amb Abanca, Acciona, Ribera Salud, Janssen (on participarà Quibim, empresa invertida per Angels), Facsa, Mercadona i Playstation.

"És tot un desafiament per a Lanzadera acollir en una mateixa edició 130 empreses. Ja són 200 les startups instal·lades en Marina d'empreses, una xifra ambiciosa que mostra la renovada aposta de Juan Roig per impulsar l'emprenedoria, que recolza amb la seua aportació de més de 10 milions d'euros", ha assegurat Javier Jiménez, director general de Lanzadera.