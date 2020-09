CC-PNC exige el cese de Escrivá por su "inacción" en la situación migratoria y el "desplante" al Gobierno de Canarias

Rodríguez señala al Estado como el responsable de convertir a las islas en una prisión para los migrantes que llegan a las costas del archipiélago a quienes "con la excusa absurda de no contar con infraestructuras adecuadas no se les está atendiendo con la dignidad y seguridad necesaria y, al mismo tiempo, no se permite su traslado a la Península".

"Ni una cosa ni la otra", señala el nacionalista, "lo que unido a la inacción diplomática del Estado y de Europa en los países de origen de los migrantes está llevando a las ONG que atienden a pie de muelle a las embarcaciones a una situación insostenible".

Para Rodríguez, queda claro día a día que el Estado "se ha desentendido" de la situación migratoria de Canarias "y lo ha hecho conscientemente" como demuestra el "desplante" del ministro Escrivá al Gobierno de Canarias aunque, Rodríguez, también señaló la responsabilidad del Ejecutivo autónomo y de su presidente, Ángel Víctor Torres que "hoy muestra su profundo malestar pero hace un mes tuvo a Sánchez en Lanzarote y en vez de enseñarle la realidad de la situación migratoria en esa isla, le regaló un timple".

En su opinión, "eso evidencia que su malestar es solo de boquilla", al tiempo que recordó que durante meses se ha insistido en este asunto en el Parlamento de Canarias "y para los partidos del pacto de las flores todo iba bien y no había motivo de preocupación por la situación migratoria".

El líder nacionalista asegura también que "hay una intencionalidad clara en no dar respuesta a lo que está ocurriendo en las islas porque no hay excusa ni justificación que valga para no haber establecido ya, desde hace semana y meses, una red de infraestructuras de acogida a estas personas".

FRONTEX Y SIVE, DESACTIVADOS

Además, señala que tampoco se ha trabajado en convenios de colaboración entre administraciones para mejorar la atención y coordinar recursos "y no se ha hecho porque no hay voluntad política para ello", como tampoco "se ha activad el Frontex para cerrar la peligrosa ruta canaria" y por supuesto "no se han preocupado por la activar el SIVE que sigue sin funcionar".

Según Rodríguez, la creciente llegada de migrantes a las islas responde a la necesidad de miles de personas de intentar mejorar sus condiciones de vida y culpar a quienes llegan a Canarias, "tras una dura travesía en la que se juegan la vida, es inaceptable".

"El culpable", prosigue, "es quien teniendo la responsabilidad de dar respuesta y atención a esta situación, como es el Estado, no la da y mira para otro lado como también lo son quienes, como el Gobierno de Canarias, no levantan la voz exigiendo respuestas".

Desde CC-PNC advierten de que "la inacción de unos y otros lleva a una situación en la que las tensiones se van a incrementar hasta encontrar, como ya hemos vivido, episodios que avergüenzan como sociedad".

Rodríguez señala igualmente que "la respuesta a este problema no puede oscilar entre la inacción y la desidia, que es el comportamiento de las dos principales administraciones, la estatal y la canaria, que debe dar respuesta".