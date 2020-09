Cs pedirá en el Parlamento coordinar los horarios de transporte público y de las citas en centros de salud rurales

"Una iniciativa -ha añadido- que busca hacer la vida más facil a cualquier riojano, para que, los que no residan en los municipios donde hay consultorio médico, puedan acudir a su centro de salud sin problemas, sobre todo pensando en personas en zonas rurales más alejadas, en personas mayores o en quienes no puedan acceder por sus propios medios de transporte".

Así, la propuesta plantea que "se coordinen y adecúen los horarios de las consultas y extracciones en estos centros de salud con los transportes públicos correspondientes, para que cualquier ciudadano pueda llegar a tiempo a su cita médica y volver a su domicilio sin problema".

"Se trataría de paliar las consecuencias de La Rioja a dos velocidades que no ofrece los mismos servicios a todos sus habitantes", ha dicho Reyes, para quien "defender lo público es defender que todos los riojanos puedan acceder en igualdad a cualquier servicio, y eso no ocurre ahora".

Ha reseñado que "los horarios de las consultas médicas deben pensarse para que todos puedan tener acceso, no solo los del propio municipio donde está el centro de salud" y, como ejemplo, ha puesto que "uno vecino de Villaverde y que tenga que ir a Nájera, que, por horarios del transporte, no pueda ir a hacerse una extracción o si va, que no pueda volver a su domicilio a una hora adecuada".

"La idea es que no haya una Rioja de primera y de segunda. Que no ocurra que la gente no tenga arraigo en sus municpios porque los servicios no son de calidad suficiente. La defensa de los servicios públicos es fundamental, pero hay que ofrecerlos de calidad, bien pensados y con servicio completo para todos", ha finalizado el diputado 'naranja'.