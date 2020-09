Investiguen la participació de nou persones en la sostració de 760 quilos de fruita en el Vinalopó Mitjà

L'institut armat ha explicat aquest dimarts que les investigacions sorgeixen de l'operatiu per a previndre la comissió de delictes en explotacions agrícoles i ramaderes. Així, en un mes, s'ha investigat nou persones per la seua presumpta implicació en tres delictes de furt i un delicte d'apropiació indeguda, ocorreguts en la comarca del Vinalopó Mitjà.

Els dos primers fets van ocórrer els dies 30 de juliol i 5 d'agost quan quatre persones, dos homes i dos dones, van ser sorpreses mentre furtaven diversos quilos de raïm en dos finques agrícoles de Montfort i d'Asp. En aquesta intervenció es van recuperar 50 quilos de raïm.

D'altra banda, el passat dia 18 d'agost, es van identificar dos vehicles durant un control preventiu de la Guàrdia Civil al Pinós, els quals portaven una càrrega de 700 quilos de bresquilles. Les quatre persones que anaven en ells no van poder assegurar la seua procedència, per la qual cosa es va procedir a la seua confiscació immediata.

A pesar que durant deu dies es van fer gestions amb cooperatives agrícoles, i empreses productores i exportadores de bresquilles de la província d'Alacant i de la Regió de Múrcia, no es va arribar a establir l'origen lícit d'aquest producte, que va acabar sent destruït per a evitar un possible problema de salut pública.

Finalment, el dia 1 de setembre es va investigar a una dona per la presumpta comissió d'un delicte lleu de furt, ocorregut en una explotació agrícola de Novelda, després que se li observara tractant de sostraure diversos melons del seu centre de treball.

Tant de les investigacions dels delictes, com de les imputacions de les nou persones, s'han fet càrrec agents de l'equip ROCA de la Guàrdia Civil d'Ibi, especialitzat en la investigació dels fets delictius comeses en l'àmbit rural.