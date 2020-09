Ana Rosa niega tenerle manía a Pablo Iglesias: "Siempre ha sido encantador y me cae bien. Y me gusta su moño"

La lucha por aprobar los presupuestos sigue activa y los diferentes partidos políticos toman posición ante el consenso más difícil de los últimos años de la democracia. Pablo Iglesias parece tener varias discrepancias con parte del Ejecutivo, pero insiste en la prioridad de sacar hacia delante los presupuestos.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han debatido este martes sobre las discrepancias de Unidas Podemos con sus socios de Gobierno. Además, han hablado sobre la negativa de algunos partidos de la oposición a pactar con Pedro Sánchez si el partido de Iglesias sigue en el Ejecutivo.

Los contertulios han analizado la entrevista que el líder de la formación morada concedió esta mañana en la Cadena Ser. Según ha explicado él mismo, Pablo Iglesias no descarta negociar con Ciudadanos, pero ve "inviable", un pacto "con quien gobierna con el apoyo de la ultraderecha".

Varios colaboradores de AR han criticado la posición de Iglesias y han puesto en tela de juicio su estrategia dentro del Gobierno. La presentadora, Ana Rosa Quintana, ha coincidido con sus compañeros en algunos de sus argumentos, pero ha terminado por defender al líder de Podemos.

"La gente piensa que le tengo manía a Iglesias y no es verdad. Me cae muy simpático", ha comentado la conductora del programa. Quintana ha explicado que sí existen numerosas discrepancias políticas entre ella y el vicepresidente, pero que no se trata de algo personal.

"Personalmente, siempre ha sido muy encantador y me cae bien", ha explicado la periodista. "Y me gusta su moño", ha añadido entre risas Ana Rosa. "Estamos con cambios de peinado...", ha respondido Verónica Fumanal a modo de broma por el cambio de look de la presentadora.