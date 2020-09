Khloé Kardashian desata los rumores con su último posado: ¿embarazada de nuevo?

Con este tema hay que ir de puntillas porque la última vez que salió a colación Khloé Kardashian se quejó amargamente en sus redes sociales y llegó a sacar las uñas para reclamar que dejasen de inventarse historias sobre ella o que pudiesen comenzar rumores como, precisamente, acaba de ocurrir de nuevo.

"Estos días no estoy usando mucho las redes sociales, y una de las principales razones por las que me mantengo alejada es la de cosas hirientes y morbosas que opina la gente. No me gusta lo que veo: esas malas lenguas que juran saber todo sobre mí. Incluyendo mi útero. Es enfermizo", afirmó en mayo de este año.

En aquel momento, como ahora, se pensaba que estaba embarazada de nuevo. Aunque en este caso, hay que decir, ha sido ella misma la que ha avivado los rumores con una fotografía en la playa en la que posa de tal manera que da la sensación de que está en el estado de buena esperanza.

"¡Feliz día del trabajo!", titulaba la socialité, empresaria de moda y modelo de 36 años la instantánea, que en pocas horas ha alcanzado el millón y medio de likes (de los 121 millones de seguidores que tiene en Instagram) y que hace referencia a un día festivo en Estados Unidos que se celebra cada año el primer lunes de septiembre.

Pero nada más verla, muchos usuarios han reparado en que la zona abdominal de la celebrity es más prominente que de costumbre, lo cual unido a su silueta de perfil con un caftán negro hasta los pies ha provocado que una ingente cantidad de seguidores, aparte de aplaudir su belleza, tengan muy claro que está esperando un hermanito o hermanita para True.

De hecho, ya circulan las teorías sobre quién es el padre de la criatura y, claro, los primeros rumores ya apuntan a que sería también el padre de True. Es decir, Tristan Thompson, el jugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers con el que mantuvo una relación entre 2016 y 2019, hasta que fue visto en un vídeo besando a Jordyn Woods, una amiga de su hermana pequeña, Kylie Jenner.