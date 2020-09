Turisme.- Les vivendes d'ús turístic de València, al 50% d'ocupació al juliol i agost

Així ho ha afirmat la presidenta de l'Associació de Vivendes de Lloguer per a Estades Curtes de la Comunitat Valenciana (AVAEC), Pilar Giner, qui ha apuntat com a causa del descens al fet que els usuaris estan prenent les seues decisions en funció de les notícies que es difonen sobre l'evolució de la Covid-19 i realitzen les seues reserves a última hora.

Les vivendes d'ús turístic de la ciutat han calculat unes pèrdues per ingressos previstos no percebuts de 55 milions d'euros des de l'inici de l'estat d'alarma, a mitjan març, fins a finals de juny, etapa en la qual van veure "com queien, una després d'una altra, les reserves realitzades amb anterioritat".

Després de l'obertura de les fronteres van començar a reactivar-se les reserves, però sempre a molt curt termini, ja que els qui s'han desplaçat a llocs diferents del seu lloc de vivenda habitual ho han fet en funció de les informacions sobre l'evolució de la pandèmia i l'aparició de rebrots.

La major part de les reserves d'aquestes vivendes s'han realitzat en ubicacions properes al mar, on l'ocupació ha superat el 70%, mentre que en la resta de la ciutat el percentatge s'ha situat entorn del 30%.

Els turistes que s'han allotjat en aquestes vivendes han sigut, principalment, holandesos, francesos i alemanys i, en menor percentatge, espanyols.

Pilar Giner ha mostrat la seua confiança en la reactivació del turisme a mesura que els viatgers vagen percebent la millora de la situació sanitària i les mesures restrictives respecte als desplaçaments -tant en l'àmbit nacional com en l'internacional- se'n vagen reduint.

I ha recordat l'"esforç" que han estat realitzant les vivendes associades a AVAEC per a garantir la seguretat i la tranquil·litat dels qui volen desplaçar-se per qualsevol motiu i allotjar-se en un d'aquests immobles extremant les condicions de neteja i desinfecció.