Investiguen a dos càrrecs de Sanitat pels EPI

El Jutjat d'Instrucció 1 de València ha citat a declarar com investigats a una alt càrrec de la Conselleria de Sanitat i al gerent de l'àrea de salut de l'Hospital General d'Alacant després d'una querella interposada per un grup d'advocats que va denunciar falta de mitjans de protecció contra la Covid-19 per als professionals sanitaris.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el jutjat ha incoat diligències prèvies per un delicte contra els drets dels treballadors arran de la querella interposada pel grup d'advocats, que s'han personat en la causa com a acusació popular.

El magistrat titular d'aquest òrgan ha citat a declarar en qualitat d'investigats al director gerent de l'àrea de salut de l'Hospital General d'Alacant i a la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat el pròxim 3 de desembre a les 11.00 i les 11.30 hores, respectivament.

Segons va avançar aquest dilluns Las Provincias, la querella es va presentar inicialment a Alacant, encara que el jutjat es va inhibir a favor dels òrgans de València, on té la seu la Conselleria de Sanitat.

La querella fa una relació de les diferents peticions formulades des dels sindicats per a reclamar mesures de protecció des de l'inici de la pandèmia i exposa una situació que, consideren els querellants, pot ser constitutiva d'un delicte contra els drets dels treballadors i el dret a la seguretat i higiene en el treball.