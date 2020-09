El Consell prorroga tres setmanes més les mesures preventives

Aquesta mitjanit ha entrat en vigor una nova pròrroga, de 21 dies, de les mesures de prevenció enfront del coronavirus adoptades per primera vegada el passat 17 d'agost per a intensificar el control de la pandèmia en la Comunitat. Es tracta de restriccions que afecten principalment la limitació d'horari i aforament, així com aspectes relatius a les reunions familiars i socials, i sobre l'accés a les residències.

La pròrroga, ja publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mantindrà vigents les restriccions fins al pròxim 29 de setembre. “Cal ser constants en les mesures restrictives i preventives posades en marxa per a insistir en aquesta línia”, va indicar aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Oci nocturn

Es mantindrà la suspensió de l'activitat de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe. Els establiments i serveis d'hostaleria i restauració hauran de continuar tancant no més tard de la 01.00 h. A més, no es poden consumir productes o begudes de l'establiment fora de l'àrea limitativa de la terrassa, i no es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics.

Bars i restaurants

En els establiments d'hostaleria i restauració, terrasses i bars o restaurants de platja, es manté l'obligació d'assegurar 1,5 metres entre les taules o agrupacions de taules. Aquesta distància ha d'estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions, que han de tindre una ocupació màxima de 10 persones.

Casinos i cases d’apostes

La nova resolució inclou, com a novetat respecte a l'anterior, que els establiments considerats com a casinos, sales de bingo, salons de jocs, salons recreatius i locals d'apostes també hauran de tancar a la 01.00 h, sense que puga permetre's l'accés de nous clients a partir de les 00.00 h. Aquestes mesures són aplicable tots els dies de la setmana, inclosos els festius.

Reunions i esdeveniments

Es manté la recomanació de limitar les reunions familiars o socials en espais privats a un màxim de 10 persones. Respecte a esdeveniments i activitats l'afluència prevista de les quals supere les 400 persones, la seua organització continua supeditada a autorització prèvia per part de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

Tabac

Segueix la prohibició de fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es puga respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació s'aplica a qualsevol dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats, inclosos cigars electrònics.

Residències

En les residències i centres sociosanitaris, també en els centres de caràcter residencial de tractament de les addiccions dependents de la conselleria, es realitzaran proves PCR a tots els nous ingressos i reingressos amb 72 hores d'antelació com a màxim. A més, segueixen limitades les visites a una persona per resident, extremant les mesures de prevenció i amb una duració màxima d'una hora al dia, a excepció d'aquelles persones que es troben en procés del final de la vida.

En xifres

01.00 de la matinada. És l'hora de tancament màxima establida per a bars, restaurants i sales de joc.

10 persones. Es manté la recomanació de no superar eixa xifra en les reunions socials en espais privats.

2 metres. És la distància interpersonal mínima que ha d'existir per a poder fumar en la via pública.