Les AMPA demanen la conciliació “total” i una infermera escolar per centre

Mantindre i ampliar la inversió en l'educació pública; aprofundir en les noves metodologies i en el treball per àmbits, adoptar mesures extraordinàries per la conciliació “total” laboral i familiar i instaurar la figura de la infermera escolar en els centres educatius són algunes de les reivindicacions de la Confederació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya.

L'entitat va fer ahir, en una roda de premsa a les portes del CEIP Cavite-Isla de Hierro de València, una valoració “positiva” de com l'educació pública s'ha adaptat al context Covid-19 “amb la suma de tots els esforços de la comunitat educativa”.

“En aquests moments de pandèmia, i en qualssevol altres, continuarem lluitant per un nou sistema educatiu totalment públic per les xiquetes i els xiquets de la classe obrera i el poble treballador que contribuïsca a construir una nova societat per les persones i no per les mercaderies”, va asseverar el president en funcions de la confederació, Màrius Fullana.

Des de l'agrupació d'AMPA valoren els 207 milions d'euros i la contractació de 4.374 docents més per part de l'administració valenciana, al mateix temps que sol·liciten que “se seguisca amb aquesta inversió més enllà de la situació conjuntural perquè l'educació s'ha de convertir ara i sempre en un dels pilars fonamentals d'aquesta societat”.