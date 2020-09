Sanitat amplia l'atenció telefònica sobre consultes per coronavirus amb motiu de l'inici del curs escolar

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana ha ampliat el servei d'atenció telefònica del número 900 300 555 sobre consultes per coronavirus amb motiu de l'inici del curs escolar d'aquest dilluns. Així, a les consultes sobre informació general de Covid-19 se sumen els dubtes que puguen presentar des de la comunitat educativa sobre els protocols d'inici de curs.

La titular d'aquest departament, Ana Barceló, ja havia anunciat aquesta atenció telefònica: "Ampliem el servei d'atenció telefònica, que ja estava en marxa per a la població general, a la comunitat educativa, amb informació específica dels protocols escolars, amb l'objectiu d'atendre els dubtes de tota la comunitat educativa i que la població escolar puga disposar de tota la informació que requerisca sobre un retorn a les aules segur".

Aquest servei està en marxa de dilluns a diumenge, des de les 8.00 hores fins a les 20.00 hores. Fins a les 12.00 hores d'aquest dilluns, aquest telèfon d'atenció a la comunitat ja havia registrat 330 cridades.

Per a això, el centre de telefonades ha arrancat amb 115 llocs coberts, que s'aniran incrementant de manera progressiva fins a arribar als 200 professionals, que han rebut una formació específica impartida per Salut Pública sobre la patologia produïda pel coronavirus i els protocols establits per a la tornada al curs escolar.

A través d'una primera locució digital s'anirà dirigint a la persona que telefona a un locutor segons el seu motiu de consulta, ja siga sobre qüestions generals de la malaltia, bé sobre l'inici del curs escolar o bé sobre la simptomatologia compatible amb la Covid-19.

De la mateixa manera, hi ha altres dues funcions de pulsació digital específiques que tenen com a objectiu millorar l'atenció sanitària. D'una banda, les persones del centre de telefonades recolliran els dubtes o reclamacions de població que ja havia cridat amb anterioritat o bé relacionades amb serveis assistencials. Aquestes incidències es remetran als departaments de salut corresponent per a agilitar la seua tramitació i respondre amb agilitat a la ciutadania.

Servei complementari a la pàgina web de la Conselleria

Aquest servei del centre de telefonades complementa a la informació disponible en el portal específic de coronavirus habilitat en la pàgina web de la conselleria de Sanitat, així com en l'app GVA Coronavirus.

En aquests serveis la població general té a la seua disposició tota la informació actualitzada de dades, protocols sanitaris, mesures de contenció i accés a demanda de cites mèdiques, a més de poder realitzar un auto-test orientatiu sobre la seua simptomatologia completa i ser derivat, si fóra necessari, a un centre sanitari.