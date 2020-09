Carlos Lozano, dispuesto a desenmascarar a Miriam Saavedra

Miriam Saavedra se ha convertido en uno de los rostros más polémicos del verano tras ventilar sus supuestas relaciones sentimentales con famosos de cierta altura. Informaciones que ella misma se encargó de deslizarme durante la grabación del programa Bámbola, del que fue despedida fulminantemente tras incumplir las normas y jugar al descrédito.

Ya me aventuraban un final así quienes conocen a la peruana de vidas anteriores, que no olvidan ni perdonan deslealtades y promesas incumplidas. El más soliviantado sigue siendo Carlos Lozano quien, durante la época estival, ha tenido que sortear las dentelladas televisivas de su ex novia.

Tan harto está de la utilización que la peruana está haciendo de su nombre y de su total entrega que está dispuesto, ahora sí, a tirar de la manta y explicar dónde, cómo y por qué la conoció. Hace unos días, mientras vacacionaba con su hija Luna, me envió un mensaje directo que confirmaba su quemazón y que dibuja sus próximos movimientos: "Le pagué hasta universidades a las que no fue, ya ves como se las gasta la Michi", escribía para mi asombro.

¿Por qué se refiere a ella con ese sobrenombre? Tal vez debería haberle hecho caso a Mónica Hoyos, la madre de su hija, cuando le advirtió de que algo rechinaba en su historia de (des) amor. Por cierto, 20minutos ha podido confirmar que Mónica ha iniciado recientemente un noviazgo con un empresario muy portentoso.