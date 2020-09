Coronavirus.- La Policia dissol un botellot de 19 joves que anaven sense mascareta en la platja de Nules

20M EP

La Policia Local ha dissolt un botellot format per 19 joves d'edats compreses entre els 18 i els 19 anys en la platja Alcúdia de Nules (Castelló), els quals seran sancionats amb multes d'entre 60 i 750 euros per diferents incompliments tant de l'ordenança municipal com de les restriccions aprovades per la Conselleria de Sanitat davant la COVID-19.