El PP lamenta que la "falta de planificación" del gobierno local en obras lleva a "colapsar" el centro

El concejal 'popular' Antonio Losa ha puesto de relieve la "falta de voluntad política" a la hora de acometer intervenciones en lugares "tan estratégicos" como la calle Álamos y que "suponen la pérdida de competitividad para los comercios del centro", lo que ha considerado "otro palo más" en la difícil situación económica que atraviesan por la covid-19.

"No entendemos cómo el equipo de gobierno no ha tenido tiempo de acometer las obras de esta estratégica calle durante el confinamiento o los meses de verano, sino que lo han realizado cuando más tránsito de vehículos hay por el centro de la ciudad", ha manifestado en una nota no sin aludir a la afectación en la movilidad entre las zonas sur y norte de Jaén.

Losa ha preguntado a los responsables municipales "cuál es su plan de ciudad", puesto que están trabajando "sin planificación" y ejecutando actuaciones que "estaban ya licitadas por el Partido Popular en 2019", lo que refleja su "ineficacia".

Así las cosas, ha instado al Gobierno local a diseñar un modelo de ciudad "acorde a los tiempos que corren" y no trabajar "a salto de mata". "Ello está suponiendo un grave perjuicio para cientos de jiennenses que ven limitada su movilidad por los diferentes barrios de la ciudad y para muchas empresas que lo están pasando mal y ven cómo su Ayuntamiento no está ayudándoles en nada", ha dicho.