Alumnes de municipis despoblats tornen al col·le amb mesures de seguretat i transport escolar com a ferramenta clau

Aquest és el cas de Palanques, municipi de Castelló amb al voltant d'una trentena d'habitants, d'acord a les dades de 2019. Els xiquets residents en la població han reprès les classes després de mesos sense anar a l'escola a causa de la pandèmia global.

A causa de la baixa densitat de població, ja fa anys que Palanques no compta amb aulari i l'alumne més xicotet de la localitat ha d'anar a l'escola de Forcall, que pertany al Centre Rural Agrupat (CRA) Els Ports, explica l'Ajuntament en un comunicat.

Quant als més majors, tres joves acudeixen a l'IES Els Ports, l'institut de Morella, i un quart estudiant de Palanques es desplaça fins a Vinaròs per a poder cursar la modalitat de Batxillerat que ha triat.

Aquest dilluns el transport escolar ha tornat a arreplegar als joves de Palanques per a acostar-los fins als centres educatius corresponents, que han obert, açò sí, d'una manera molt peculiar, a causa de la situació actual.

Les escoles segueixen un protocol de prevenció i seguretat per la Covid-19, establint grups bambolla, per a evitar la propagació del virus en cas de donar-se un cas positiu.

L'escola de Forcall, com tants altres centres, ha designat un espai com a aula d'aïllament, que serviria per a distanciar un xiquet que present símptomes de la resta de la classe. Un professor acompanyaria al xiquet fins que la família puga vindre a buscar-ho. Totes les mesures adoptades han sigut explicades prèviament en una reunió amb les famílies.

Des del consistori manifesten que, "malgrat les diferències amb les quals s'inicia aquest nou curs escolar, s'espera poder evitar i controlar els possibles brots i que les classes no s'hagen de suspendre per a tot el centre educatiu".

Igualment, els xiquets d'Ares del Maestrat comencen aquest dilluns un nou curs escolar havent de desplaçar-se fins al col·legi Alcalde Fabregat i l'IES Pere-Enric Barreda Edo, de Benassal.

En total, són onze els joves d'aquesta xicoteta localitat castellonenca en edat d'estudiar: tres en educació infantil, tres en Primària, tres en l'ESO i dos en Batxillerat.

A causa que l'escola i l'institut de Benassal reben l'alumnat d'Aras i altres municipis pròxims, el transport escolar accedirà al municipi per diferents carrers per a evitar aglomeracions a l'exterior dels centres.

La direcció de l'escola ha fet públiques una sèrie de normes de cara la tornada a les aules, per a "assegurar un ambient segur amb totes les mesures d'higiene i prevenció necessàries", destaquen fonts municipals.

Entre les iniciatives adoptades destaquen la intensitat de les desinfeccions dels centres, així com l'alta freqüència de llavat de mans i la prohibició a les famílies d'acompanyar als fills en l'interior dels recintes. A més, cada curs entrarà en un horari diferent i, partir de primer curs de Primària, serà obligatori l'ús de mascareta.

UNITAT DE CONCILIACIÓ FAMILIAR

Pel que fa al servici d'Unitat de Conciliació Familiar, ja fa un any que s'ofereix a la localitat i hui ha reobert les portes pel nou curs que comença, seguint també un protocol per a la seguretat dels més xicotets del municipi.

Malgrat que l'evolució de la situació causada per la Covid-19 és incerta, amb l'adopció de totes aquestes mesures, "s'espera que el curs es desenvolupe amb normalitat i que els xiquets i xiquetes d'Aras i de la resta de municipis que estudien a Benassal puguen seguir les classes fins a final de curs", confien.

També en la província de Castelló se situa Canet lo Roig, on l'inici de curs compta amb una novetat positiva: la incorporació de dos alumnes més, que eleva el nombre d'escolars a 41, després que una família haja fixat la seua residència en la localitat, informen des de la corporació municipal.

Les classes s'imparteixen en les aules prefabricades, mentre avancen "a bon ritme" les obres del nou col·legi. "S'han realitzat intenses tasques de desinfecció i, a més, l'Ajuntament contractarà més personal per a atendre les tasques de neteja i reforçar el protocol anticovid tant en el col·legi com en altres instal·lacions municipals", afirma l'alcaldessa, María Ángeles Pallarés.

"Ens hem reunit amb la comunitat educativa i se'n van a seguir escrupolosament totes les mesures sanitàries, com, entre d'altres, crear diferents espais en els patis per a la respectar les distàncies de seguretat entre els alumnes; a més, amb el professorat, estem plantejant la possibilitat que la brigada d'obres instal·le carpes a l'entrada, en l'exterior, per a organitzar l'accés a les aules", afig la primera edil.

EXTRAESCOLARS

Altra de les novetats del curs 2020-2021 en aquesta localitat és que les activitats escolars no es duran a terme en les instal·lacions educatives, ja que s'ha denegat el permís per a fer-les en les aules prefabricades i serà l'Ajuntament el que assumirà aquest servici posant a la disposició dels alumnes diferents dependències municipals", explica Pallarés.

Així doncs, l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) s'encarregarà de dur a terme l'Escola Matinera en un edifici municipal i s'ha eliminat la sessió de la vesprada.

D'altra banda, l'alcaldessa ha avançat que "els 3.900 euros atorgats per la Generalitat Valenciana per a realitzar activitats escolars, es destinaran a impartir classes d'anglés de diferents nivells, sis hores a la setmana, per a alumnes d'Infantil, Primària i ESO".