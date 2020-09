Educación.-Coronavirus.-El curso comenzará en su fecha en La Rambla y Montalbán pero puede ser no presencial

En este sentido y a preguntas de los periodistas sobre este asunto, Troncoso ha dicho que hay que "tener en cuenta que el calendario escolar deber ser cumplido en su totalidad", con lo cual "comenzar se comienza" en la fecha prevista, es decir, el próximo jueves 10 de septiembre en la Educación Primaria y el posterior día 15 en Secundaria.

"Otra cosa diferente -ha insistido- es que se empiece de manera telemática o se empiece de manera presencial", y eso es algo que "lo determinará Salud", teniendo en cuenta que, por ahora, "no sabemos de qué casos estamos hablando, pues no sabemos si son alumnos o profesores los que están contagiados" en dichos municipios, pues "no se han terminado de hacer las pruebas", y ello es clave para decidir si se adopta alguna medida especial en algunos centros educativos, como que las clases no sean presenciales.

Troncoso ha reconocido que, "efectivamente, el número de casos se ha multiplicado en estos municipios" y la situación en los mismos "es preocupante, pero ello no debe interferir para que la enseñanza de la enseñanza de nuestros alumnos llegue de una manera o de la otra, pero tiene que empezar con la normalidad de la que estamos hablando actualmente".

Por otro lado, Troncoso ha anunciado que este mismo lunes se reúne con representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Caballeros de Santiago de Córdoba, que junto con las AMPA de otros seis colegios públicos le exigen que no les quite líneas educativas, lo que incrementa la ratio en dichos centros, mientras que se incrementan líneas en colegios privados concertados.

Ante esto, Troncoso ha afirmado, en primer lugar, que "la comunicación con las AMPA suele ser bastante fluida", si bien no puede "atender a todas en el tiempo que quisiera", a la vez que ha recordado que, para bajar la ratio en las aulas, "se han contratado más de 5.000 profesores en toda Andalucía", de los que a Córdoba, "en un principio, le corresponderían 305, entre Primaria y Secundaría", si bien "eso está abierto a modificaciones, porque seguimos en continuo diálogo con los sindicatos", que demandan "una mayor contratación de personal", lo que podría llevar a "una bajada de la ratio".