Aitana dice adiós a su abuelo en Instagram tras su muerte: "Cuatro ángeles en el cielo"

Aitana Ocaña ha tenido que despedirse tristemente de uno de sus seres más queridos, pues su abuelo falleció recientemente y la cantante quiso dedicarle un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

La triunfita publicó este lunes tres fotos en un post que dedicó a su "yayo", como ella lo llamaba. "Cuatro ángeles en el cielo", escribió, en referencia a sus otros tres abuelos ya fallecidos.

Esta noticia pilló a la artista en su pueblo, Sant Climent de Llobregat (Barcelona), donde se encontraba descansando junto a su familia de cara a volver con fuerzas al trabajo.

Su publicación se llenó de mensajes de apoyo de amigos y compañeros de profesión como Noemí Galera, Carlos Right, Rozalén o India Martínez.

Es evidente que la joven de 21 años estaba muy unida a su abuelo, pues no es la primera vez que comparte una instantánea con él en Instagram. De hecho, ya en la Academia de OT 2017 le dedicó unas palabras a su "yayo": "Quiero decirte que te quiero muchísimo, que no sé si me estarás viendo, y que eres el mejor. Tengo muchas ganas de darte un abrazo. Espero que estés orgulloso de mí".