Los trabajadores de Acciona, en huelga indefinida contra el ERE a los 500 empleados de Nissan

Los trabajadores de Acciona han trasladado a la empresa que mantienen la convocatoria de huelga indefinida si no retira la ERE a los 500 empleados de Nissan. La reunión telemática de este lunes entre la compañía y el comité ha sido breve –ha durado solo 20 minutos- y no ha servido para acercar posiciones.

"En esta reunión, y para nuestra sorpresa, la dirección de Acciona nos ha planteado que retiremos la huelga sin más, siguiendo en su línea de no argumentar nada del que dice o pide", ha criticado el comité de empresa de Acciona. "Ante esto hemos sido claros y contundentes: la huelga no se retira si no se retira la ERE de despidos", ha continuado el comité de huelga, que horas antes se había movilizado de nuevo en las instalaciones de Nissan en la Zona Franca.

La concentración de los empleados de Acciona –que técnicamente se encuentran de permiso retribuido- ha empezado alrededor de las cinco de la mañana y se ha alargado hasta después de las siete, momento en que los trabajadores de Nissan –que también se encontraban a ante los accesos de la planta- han entrado en el interior de las instalaciones. Así, la producción en la planta se ha aplazado durante más de una hora, puesto que alrededor de las seis de la mañana es cuando se inician los turnos. Durante la protesta, el centenar de personas que ha asistido han repetido proclamas habituales como "Nissan somos todos" o "queremos trabajar".

Los trabajadores de Acciona han asegurado una vez más que activarán la huelga indefinida si Nissan o Acciona "les obliga ir a trabajar" a la planta de la Zona franca y no retira la ERE de extinción.

Una semana cargada de movilizaciones

La de este lunes ha sido la primera movilización de una semana que se prevé intensa para los trabajadores de Acciona. Después de la reunión telemática entre empresa y comité de huelga –que solo ha durado 20 minutos-, mañana martes a las 9.30 horas hay reunión presencial del mismo comité de huelga con Inspección de Trabajo, en los servicios territoriales de la calle Albareda. El miércoles se celebrará la tercera reunión entre empresa y trabajadores para intentar desencallar la situación del ERE, y el jueves ha convocado una manifestación ante la sede central de Acciona, situada en el Paseo de la Zona franca.

Después de dos semanas de negociaciones, el secretario del comité de empresa, Alberto Serrano, mantiene que la empresa "no ha demostrado nada" y defiende que el ERE "no tiene fundamento". En este sentido, afirma que se siente optimista de cara a los próximos días y exige la retirada "inmediata" del ERE para poder negociar con la compañía. "Con una pistola en la cabeza no podemos hablar", concluye.