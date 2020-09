Les AMPA de la Gonzalo Anaya demanen per al nou curs mesures extraordinàries de conciliació i infermera escolar

L'entitat ha realitzat aquest dilluns, en una roda de premsa a les portes del CEIP Cavite-Isla de Hierro de València, una valoració "positiva" de com l'educació pública s'ha adaptat al context covid-19 "amb la suma de tots els esforços de la comunitat educativa".

"En aquests moments de pandèmia, i en qualssevol altre, seguirem lluitant per un nou sistema educatiu totalment públic per les xiquetes i els xiquets de la classe obrera i el poble treballador que contribuïsca a construir una nova societat per les persones i no per les mercaderies", ha asseverat el president en funcions de la confederació, Màrius Fullana.

Des de l'agrupació d'AMPA han valorat els 207 milions d'euros i la contractació de 4.374 docents més per part de l'administració valenciana i per a aplicar totes les mesures sanitàries en els centres educatius, al mateix temps que han sol·licitat que "se seguisca amb aquesta inversió més enllà de la situació conjuntural perquè l'educació s'ha de convertir ara i sempre en un dels pilars fonamentals d'aquesta societat".

L'entitat fa notar que, des del confinament, el sistema educatiu públic valencià, ha albirat la possibilitat d'una nova etapa amb un canvi de paradigma i de metodologies. Per aquest motiu, creu que s'ha de continuar treballant, formant-se i aplicant en les aules i a casa una nova manera d'ensenyar, d'aprendre i de conviure.

En aquest context, es mostren convençuts que "cal aprofundir en la innovació metodològica per a ensenyar i aprendre a partir de la utilitat de les noves tecnologies en la vida escolar". "Aquesta innovació tecnològica ha d'arribar a totes les llars acabant amb l'escletxa digital", adverteixen.

Així mateix, la confederació exigeix a les administracions públiques que faciliten les condicions necessàries per a la conciliació familiar i laboral de mares i pares.

Aquesta nova situació, argumenten, pot exigir a mares i pares quedar-se a casa en cas de contagi dels menors o per prevenció. Per açò demanen que tant el teixit empresarial, com els sindicats i els diferents governs, garantisquen que les famílies, especialment les més vulnerables o les que menys ingressos obtenen, no es vegen perjudicades laboralment o econòmicament per a exercir la responsabilitat de la cura de fills i filles davant contagi o sospita de contagi i, en definitiva, per a tindre cura de tota la societat i l'entorn. En concret, advoquen per la retribució total en cas de quedar-se confinats i no poder treballar.

La Gonzalo Anaya aposta així mateix per seguir amb una de les seues reivindicacions "històriques i emfatitzar-la en aquests moments més que mai": la creació de la figura de la Infermera o l'Infermer escolar, com a personal sanitari expert a supervisar el dia a dia en tots els centres educatius d'Infantil, Primària i Secundària valencians i realitzar un treball preventiu i d'atenció a l'alumnat. I ara també per a coordinar les accions per a fer front a la pandèmia en els centres escolars.

La Gonzalo Anaya espera que totes les normes i els protocols de les autoritats sanitàries puguen garantir la màxima presencialitat al llarg de tot el curs i subratlla que els mares i pares "comparteixen preocupacions amb tota la societat i, de manera especial, amb equips docents i equips directius sobre aquesta nova normalitat educativa i la Covid-19".