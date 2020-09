Anita Matamoros desvela el susto que se llevó al encontrar en su cama un inesperado invitado

Anita Matamoros se encuentra disfrutando de su familia. Tras pasar de un espectacular verano por distintos puntos de la geografía española, la joven se encuentra de nuevo por la capital.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke, que tiene un amplio seguimiento en sus redes sociales, ha aprovechado su cuenta de Instagram para comentar el último susto que ha vivido en su casa. La influencer ha compartido un stories en el que comienza explicando lo sucedido: "Os quiero contar una cosa que me pasó ayer por la noche, porque es bastante extraño".

Anita Matamoros aclaraba que llegó a casa después de cenar y al subir a su habitación: "Me encuentro a un gato de estos egipcios que no tienen pelo. Me lo encuentro dormido en mis sábanas y yo flipando". La joven comentaba que tras conseguir echarlo de su habitación se fue a dormir. Sin embargo: "A las 7 de la mañana escucho a mi madre diciendo ‘Javi, Javi…’. Y digo, ‘vale, ya se han encontrado al gato".

Anita Matamoros en un 'stories' de Instagram. ANITA MATAMOROS / INSTAGRAM

Resulta llamativo que la hija del colaborador de Sálvame no haya dejado reflejado en redes algún vídeo o fotografía del animal puesto que suele compartir con sus seguidores gran parte de su vida. Parece ser que Anita Matamoros no ha hecho muy buenas migas con el felino puesto que asegura que este es "muy antipático".