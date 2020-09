Así es la plancha vertical (¡y rebajada!) de Cecotec con la que hacer un cambio de armario rápido y efectivo

Con la vuelta al cole iniciada ya no hay marcha atrás: ahora sí que septiembre ha llegado para instalar (de nuevo) la rutina en nuestras vidas. El noveno mes del año trae también los primeros cambios de temperatura por lo que, por mucho que nos resistamos, toca guardar nuestras prendas estivales hasta el año que viene y rescatar los pantalones largos, las chaquetas y los jerséis más finos. En definitiva, toca llevar a cabo el cambio de armario. Para lograrlo sin morir en el intento, debemos tener en cuenta una serie de trucos que nos ayudarán a que esta tarea sea más llevadera (y efectiva): aprovechar para deshacernos de prendas que ya no usamos y embalar y doblar bien la ropa que no usaremos hasta el próximo verano.

Claro que, por mucho que tuviéramos este último truco en cuenta a la hora de guardar nuestras prendas de invierno la primavera pasada, no nos vamos a librar de que alguna de ellas salga repleta de arrugas. ¡El cambio de armario se pone interesante! Ahora, además de tener que reorganizar todas tus prendas, también debes enfrascarte con la plancha para tener tus prendas perfectas y listas para cuando las vayas a usar. Así que, con todas estas tareas, sabes que el cambio de armario te va a llevar toda la jornada. Pero, ¿y si te dijésemos que hemos encontrado la solución para evitar que tengas que pasarte el día quitando arrugas?

Se trata de la plancha vertical de Cecotec, un dispositivo que, además de alisar las prendas, las desinfecta y desodoriza en tiempo récord y de forma sencilla. Este pequeño electrodoméstico no requiere ni de un centro de planchado ni de un gran montaje para su utilización, por lo que planchar se convierte en una tarea sencilla. Pero, además, ahora Cecotec ha rebajado su modelo Smoothforce 4000 ultrasteam black un 40% para hacerte más llevadera la cuesta de septiembre y para que, por menos de 50 euros, puedas conseguir unas prendas impecables. ¿Quieres saber por qué planchar va a convertirse en una de tus tareas favoritas?

La Smoothforce 4000 ultrasteam black, de Cecotec. Cecotec

Todo lo que debes saber sobre la SmoothForce de Cecotec

Más allá de la ventaja que supone poder planchar, directamente, en la percha sin necesidad de montarla tabla e ir estirando las prendas una a una, este pequeño electrodoméstico de Cecotec está preparado para afrontar toda nuestra colada... ¡y el cambio de armario de este septiembre!Gracias a su presión de dos bares, puede penetrar en los tejidos (incluidos los más gruesos, como el vaquero) sin dificultad, deshaciendo en pocas pasadas las arrugas y marcando las costuras y líneas naturales de nuestra ropa. A ello se suma su tecnología Power Steam, capaz de generar un chorro de vapor continuo de 30 minutos que, de la mano de su potencia de 1200 W, eliminar rápidamente los olores al tiempo que desinfecta las prendas... ¡o cualquier otro tipo de textil! Y es que este modelo es ideal para higienizar sofás, cortinas o sábanas, entre otros.

Conviene no dejar de lado el diseño especifico que se ha dado al tanque de agua, ya que, para evitar que tengamos que movernos para rellenarlo (una y otra vez), se le ha dotado de una capacidad de hasta 700 ml, compatibles con planchados de larga duración.

