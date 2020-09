India Martínez comparte una espectacular fotografía en bikini para despedir el verano

India Martínez es una de las cantantes más activas en redes sociales del panorama español y por la despedida del verano ha sorprendido a todos publicando una espectacular fotografía en bikini.

La cantante ha posado frente al espejo con un conjunto de color morado y el pelo recogido en dos trenzas. "Ahora que empieza una a recuperar la forma se va el verano", ha titulado la imagen que ha compartido en su Instagram.

Aunque no es la primera vez que la artista luce cuerpazo, sus seguidores han reaccionado masivamente ante la instantánea llegando a superar los 110 mil me gustas. Además, muchas celebridades no han dudado en piropearla en los comentarios.

Mientras Omar Montes y Cristina Pedroche le han escrito emoticonos de corazones, María José Suárez le ha dedicado unas palabras que todos comparten: "Pues vete así a comprar el pan, el periódico, al supermercado, a la farmacia... A donde sea, pero luce ese cuerpo que es un escándalo".