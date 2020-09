Zaragoza.- ZeC critica que PP-Cs dedique a limpieza de los colegios los mismos recursos que sin pandemia

La concejala de ZeC Luisa Broto ha explicado en rueda de prensa que el equipo de gobierno municipal no ha dedicado "ni un solo euro más" al servicio de limpieza en los centros educativos. "Parece que no haya pandemia en Zaragoza, porque los recursos son los mismos que si no hubiera Covid-19", ha señalado.

El equipo de gobierno de PP-Cs ha propuesto suprimir el turno de la tarde y dedicarlo al servicio de limpieza durante el horario lectivo, sin dedicar más recursos a la limpieza de los colegios, ha lamentado ZeC.

"Todo lo que ofrece el Ayuntamiento en tiempos de pandemia respecto a la limpieza de los centros educativos consiste en cambiar un turno de la tarde y no aumentar ni en un euro el presupuesto de este servicio", ha expresado.

Además, Broto ha trasladado las inquietudes de las trabajadoras del servicio: "Los y las trabajadoras ya iban muy justas con los turnos que tenían para poder limpiar. Ahora, es imposible que, en ese mismo tiempo, puedan limpiar y desinfectar".

ZeC ha solicitado que la limpieza en horas lectivas no sea a costa de recortar el servicio de tardes y ha solicitado al gobierno de PP-Cs un aumento de los recursos.

VALORACIÓN

"El servicio ordinario no debe recortarse, sino aumentar por la necesidad de realizar, también, tareas de desinfección. La desinfección es un elemento fundamental en los protocolos Covid-19 de los centros educativos y aquí no se está teniendo en cuenta", ha destacado.

En este sentido, ha solicitado que se haga una valoración del trabajo extraordinario que implica la desinfección y que se incremente la plantilla para asumir esa tarea, de forma que la sobrecarga de trabajo no recaiga sobre las trabajadoras.

Así, la edil ha recalcado que se está descargando sobre ellas "toda la responsabilidad y presión" porque "van a tener que hacer más en menos tiempo, en una situación tan delicada y compleja".

La formación también ha pedido que se tenga en cuenta el tamaño de los colegios a la hora de invertir más recursos y ha solicitado que en aquellos colegios con dos edificios se implanten dos turnos de cuatro horas durante la jornada lectiva, de 09 a 13.00 horas, en lugarde únicamente un turno.

"Conseguir una vuelta al cole segura es corresponsabilidad de todas las administraciones implicadas, profesorado y familias", ha concluido Broto. "No puede ser que el Ayuntamiento de Zaragoza se lave las manos y no incremente de manera significativa los recursos económicos destinados a la limpieza de los colegios en una situación tan excepcional como esta".

De la misma manera que en los colegios, los centros de educación infantil de titularidad municipal tampoco van a contar con más recursos a pesar de que los nuevos protocolos de limpieza añaden las labores de desinfección, ha afeado Broto.