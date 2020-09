Cs critica que "sigue pendiente" la modificación de la ordenanza de solares y edificaciones ruinosas

En un comunicado, López Aparicio ha remarcado que esta ordenanza "ha ido sufriendo diversas modificaciones" hasta la última que fue publicada el 28 de marzo de 2015, "texto que hoy en día está vigente", según ha apostillado.

"Esta ordenanza se aprobó debido a la necesidad de fomentar la edificación" en suelo urbano para evitar la imagen "de decadencia y abandono" que, según el concejal de Cs, en Sevilla "sufrían y sufren las edificaciones ruinosas y los solares sin edificar".

En este sentido, la ordenanza pretendía intervenir desde la administración municipal para crear un registro de estas situaciones, dar publicidad a las mismas y facilitar la intervención de terceros que sustituyeran al propietario que incumple sus deberes de edificar o rehabilitar, según detallan desde Cs.

La ordenanza ha sido objeto de prórrogas que, según ha explicado López Aparicio, "fueron demandadas fundamentalmente por empresas promotoras y constructoras que en escenario adverso de la crisis inmobiliaria se encontraron con grandes dificultades para poder llevar a cabo su obligación de edificar".

No obstante, estas prórrogas "no han sido suficientes" para "devolver la seguridad jurídica al mercado inmobiliario, ya no que no se sabe a ciencia cierta hasta cuándo va a tener a bien la Delegación de Hábitat Urbano elevar a Pleno las mismas", según ha apostillado el edil de Cs, para quien "el equipo de gobierno se muestra cómodo actuando en la discrecionalidad".

Ha criticado que "esta manera de actuar del equipo de gobierno es la peor enemiga de la seguridad jurídica, y ésta es condición indispensable para generar confianza y atraer inversiones", al tiempo que ha añadido que "el sector ya ha planteado la necesidad de modificar la ordenanza".

El edil de Cs ha apuntado además que "la obligación de edificar no debe ser discrecional año a año", sino que dependa de "indicadores objetivos del sector inmobiliario en la ciudad, tales como la evolución del número de licencias, de inscripciones registrales y de escrituras de compraventa", y no se obligue a edificar hasta que no se den las condiciones de equilibrio financiero y viabilidad económica que debe tener cualquier empresa, según ha concluido.