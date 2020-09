Kiko Rivera le da un 'zasca' a los que bromearon con su calvicie y el cambio de 'look'

Cambiar de estilo y la forma de vernos es muy común, pero a veces se asocia solamente con un cambio de peinado. Un corte de pelo, de color, dejarse flequillo o tupé... pero no siempre es así.

Este lunes el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera avanzaba en sus redes sociales que quería darle una vuelta a su aspecto: "Se avecina cambio de look", decía en Twitter.

Inmediatamente, algunos usuarios comenzaron a bromear o a intentar ofenderle con el hecho de que el DJ y cantante no tiene pelo. "Seguirás siendo calvo" o "para eso es imprescindible tener pelo", eran algunos de los comentarios a su tuit.

Pero Kiko Rivera, al que hemos podido ver incluso con la barba rubia en diversos momentos, respondía con paciencia, pero firme a quienes se burlaban de él: "No hace falta tener pelo para un cambio de look. Sois un poco catetillos no?", escribía en respuesta a su primer tuit, junto a un emoji sacando la lengua.