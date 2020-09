Cvirus.- El PP recorrerà la prohibició als ajuntaments de fer proves serològiques al personal educatiu

Així ho han explicat la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, i l'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, després de la reunió mantinguda entre una representació de primers edils per a abordar l'inici del curs escolar.

Dolón ha explicat que el seu recurs, que s'aprovarà aquest dimarts en la Junta Local, es basa en la competència dels municipis en matèria de salubritat, ja que "no solament estan per a atendre una síndrome de diógenes o netejar un solar", sinó per a garantir la salut dels ciutadans en altres àmbits com aquest. "Crec que tenim suficients competències", ha incidit.

Torrevella sol·licitarà mesures cautelars i si prosperen faran els tests a 1.500 treballadors (1.100 docents i 400 treballadors dels centres en àrees com neteja o menjador).

Dolón ha assenyalat que l'objectiu era que hui es tinguera ja la constatació que tots els docents que tornen a les aules eren negatius i que el servici ho anava a prestar gratuïtament Ribera Salud. A més, "no era una acció d'inici de curs", sinó un programa ja que se n'anava a fer una altra prova als 15 o 20 dies.

Per la seua banda, Bonig ha assenyalat que els servicis jurídics del partit han estudiat l'assumpte i aquest és el primer recurs que es presentarà davant una mesura que consideren "política i sectària": "No volem judicialitzar la vida política, però és l'únic camí que ens deixen".