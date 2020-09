El PP recurrirá la prohibición a los ayuntamientos de hacer pruebas serológicas al personal educativo

Así lo han explicado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, tras la reunión mantenida entre una representación de primeros ediles para abordar el inicio del curso escolar.

Dolón ha explicado que su recurso, que se aprobará este martes en la Junta Local, se basa en la competencia de los municipios en materia de salubridad, ya que "no solo están para atender un síndrome de diógenes o limpiar un solar", sino para garantizar la salud de los ciudadanos en otros ámbitos como este. "Creo que tenemos suficientes competencias", ha incidido.

Torrevieja solicitará medidas cautelares y si prosperan harán los tests a 1.500 trabajadores (1.100 docentes y 400 trabajadores de los centros en áreas como limpieza o comedor).

Dolón ha señalado que el objetivo era que hoy se tuviera ya la constatación de que todos los docentes que vuelven a las aulas eran negativos y que el servicio lo iba a prestar gratuitamente Ribera Salud. Además, "no era una acción de inicio de curso", sino un programa ya que se iba a hacer otra prueba a los 15 o 20 días.

Por su parte, Bonig ha señalado que los servicios jurídicos del partido han estudiado el asunto y este es el primer recurso que se presentará ante una medida que consideran "política y sectaria": "No queremos judicializar la vida política, pero es el único camino que nos dejan".

El PPCV pondrá a disposición de los alcaldes que así lo desean, no solo los de su partido, el asesoramiento jurídico para presentar recurso hacia esta prohibición: "No queremos judicializar la vida política, pero es el único camino que nos dejan. Es inadmisible que digan 'no' y amenacen a los alcaldes diciendo que no tienen competencias. Son buenos para construir colegios o ceder edificios municipales para cuestiones médicas, pero cuando quieren hacer pruebas rápidas porque no las hacen quien debería hacerlo, encima les amenazan".

"La realización de test rápidos, como han hecho otras autonomías, es la única forma junto con la enfermería escolar de controlar los contagiados y permitir un inicio y un desarrollo de curso normal con pruebas periódicas", ha incidido, lamentando que Sanidad se lo niegue a los ayuntamientos.

Sin embargo, ha criticado, "en la Diputación de Valencia, el presidente socialista Toni Gaspar aprobó que se hicieran test rápidos al personal" que depende de esta institución, con lo que "parece que hay valencianos de primera y valencianos de segunda". Para Bonig, lo que ocurre es que el 'president' Puig "quiere tapar que no tiene test para sus trabajadores".

Además, el PP va a registrar la petición de dos solicitudes de documentación. La primera es para conocer de primera mano cuántos colegios no abren este lunes y la segunda sobre los ayuntamientos a los se les han remitido estas cartas y si también se ha advertido a la Diputación de Valencia. "Espero que no solo estén mandando cartas a los del PP", ha apuntado Bonig.

ALCALDES DEFIENDEN SUS COMPETENCIAS EN SALUD

El alcalde de Sant Jordi (Castellón), Iván Sánchez, ha indicado que con esas pruebas tan solo querían "tener una fotografía real para iniciar el curso con garantías" y ha apuntado que lo ocurrido "es un acto político que no solo muestra la mala gestión y la incompetencia, sino que ningunea a las administraciones locales".

Por su parte, el de Ayora (Valencia), José Vicente Anaya, ha trasmitido ánimo a los docentes en este inicio de curso en el que "van a tener que hacer de enfermeros, además de su trabajo", y ha recordado que los consistorios estarán "al pie del cañón, resolviendo problemas que la conselleria no ha sabido resolver".

ENFERMERÍA ESCOLAR Y ALTOS CARGOS

Asimismo, Isabel Bonig ha vuelto a reivindicar la implantación de la enfermería escolar porque "son los enfermeros y no los docentes quienes saben cómo resolver el contagio y cómo se debe actuar" y ha criticado el nombramiento el pasado viernes de once nuevos altos cargos en el gobierno Puig.

"Hay dinero para los privilegios y los enchufados de Puig, pero no para la salud y la dignidad de los valencianos. Mientras hay más de 800.000 valencianos en paro y otros tantos en ERTE, no se pagan las becas y las tablets no llegan, Puig y Oltra se gastan 2,3 millones de euros más en enchufados. Es inadmisible", ha dicho.