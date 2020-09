Marzà fa un "balanç positiu" de la tornada al col·le amb el 99,7% dels centres educatius de la Comunitat oberts

El titular de política educativa del Consell ha recordat que aquest curs hi ha una previsió de 794.243 alumnes a la Comunitat Valenciana, uns 4.000 alumnes més que el passat. En la província de Castelló se superaran els 94.400 escolars, en la de València hi haurà uns 411.000 i la d'Alacant, més de 288.800 alumnes.

"Tornem amb la màxima seguretat possible i amb la certesa que és més necessària que mai l'aportació educativa a la societat. L'alumnat es mereix tornar a les aules després de sis mesos, en un inici de curs marcat per la seguretat en les aules, on haurem de superar molts obstacles, però fa mesos que estem preparant aquest moment i volem agrair el treball ingent fet per la comunitat educativa valenciana", ha asseverat Vicent Marzà.

I ha afegit: "El balanç de l'entrada als centres educatius aquest matí ha sigut positiu, i s'ha complit al màxim, per totes les parts, la corresponsabilitat d'assegurar la tornada a les aules de manera segura. Necessitem continuar així, seguint les pautes marcades per a complir les mesures de seguretat, protecció i higiene establides".

Per províncies, el 99,8% dels centres educatius d'Alacant ha obert i el 99,9% dels alumnes té classes presencials; a Castelló, el 99,6% dels centres educatius han obert i el 99,8% dels alumnes acudeix a classes presencials; quant a València, les xifres són: el 99,6% dels centres educatius estan oberts i el 99,6% dels alumnes té classes presencials.

Perquè l'alumnat d'Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i cicles formatius torne a les aules amb seguretat, Educació ha fet una inversió extraordinària que ja supera els 207 milions d'euros, amb l'objectiu de desenvolupar totes les mesures de prevenció que han dictat les autoritats sanitàries, recalquen des del departament de Campanar.

MÉS DE 76.000 DOCENTS

S'ha augmentat en 438 euros la inversió per alumne, s'han contractat 4.374 docents més, fins a arribar als 76.063, perquè els 1.845 centres educatius valencians sostinguts amb fons públics compten amb professorat suficient per a baixar les ràtios, que permeten fer més de 3.000 desdoblegaments de grups necessaris per a garantir la distància interpersonal d'1,5 metres entre l'alumnat i crear grups estables de convivència de 20 alumnes en Infantil i Primària.

Paral·lelament, s'han contractat més de 3.000 nous monitors i monitores de menjador per a poder fer més torns i que l'alumnat puga menjar en l'aula, i així s'assegurarà que es mantinguen les distàncies de seguretat.

Finalment, Educació recorda que la societat valenciana té la seua disposició la web 'aulasegura.es', en la qual es troba tota la informació sobre les mesures de protecció i prevenció que s'han desenvolupat en tots els centres educatius, així com respostes a preguntes freqüents.