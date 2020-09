Coronavirus.- Reyes (PSOE) insta la Junta a que asuma sus competencias en educación y sanidad

"Tengo que decirle al señor Moreno Bonilla que ya está bien. Que ya ha sonado el timbre. Que se le ha acabado el recreo. No puede seguir haciendo de Don Tancredo ni un solo minuto más. Tiene que asumir sus competencias especialmente en educación y sanidad", ha dicho Reyes.

En rueda de prensa, ha señalado que "nadie sabe dónde está el Gobierno de la Junta, ni a qué se dedican PP y Ciudadanos en una crisis de esta magnitud". Ahora se inicia un curso político "marcado por la pandemia del covid" y que esto es algo que "tienen claro todas las administraciones", "salvo la Junta de Andalucía, que parece que aún no se ha enterado de nada y que desgraciadamente sigue la estela de los últimos seis meses: indolencia, dejación, recortes y obsesiva estrategia de endosar sus responsabilidades a terceros".

El líder socialista ha subrayado que la Junta tiene el mando desde el pasado mes de junio y que sin embargo "llega tarde a todo", como se está viendo por ejemplo con el inicio del curso escolar, a pesar de los avisos que el PSOE les ha estado haciendo desde hace meses.

"No han trabajado y ahora tenemos las consecuencias. No han bajado las ratios, no han desdoblado aulas, no han habilitado espacios, no han contratado a los docentes necesarios y ni siquiera han tenido la decencia de asumir su responsabilidad en la desinfección de los colegios", ha dicho.

En este punto, Reyes ha mostrado su estupor por unos spots propagandísticos pagados por la Junta de Andalucía con dinero público en los que se vende un inicio de curso escolar seguro. "A continuación, tras esta propaganda, comienzan los informativos y las noticias hablan de la preocupación de directores, docentes y familias. No coincide el autobombo de la Junta con lo que está ocurriendo en la realidad", ha apuntado.

Respecto a la desinfección, el responsable socialista ha afirmado que una vez más alcaldes y alcaldesas socialistas "han tenido que salir al rescate a hacer lo que era una obligación de la Junta", si bien éstos "no pueden asumir permanentemente competencias que no les corresponden" y por y ello le pasarán la factura a la Junta por vía administrativa y judicial.

Según el dirigente socialista, otro tanto está ocurriendo con la sanidad, en un momento en que los contagios se están disparando y la gente "ni siquiera puede ir al médico de su centro de salud". "Hoy, que necesitamos una atención primaria reforzada, tenemos una atención primaria debilitada. Con un deterioro que todos estamos viendo: citas para dentro de 15 días, dificultad para contactar con los centros de salud y recorte de servicios y facultativos en el medio rural", ha señalado.

Así las cosas, ha advertido al PP de que la pandemia "exige reforzar la sanidad pública" y que "no puede convertirse en una excusa para seguir destruyéndola".

De igual modo, Reyes ha lamentado que la única aportación de la Junta en materia de empleo ha sido recortar 7,5 millones de euros a la provincia de Jaén, que tiene 60.000 parados y que por tanto necesita más que nunca esos planes de empleo. "Y eso que Moreno Bonilla prometió tres planes especiales par Jaén: Plan Jaén Mejor Comunicada, Plan Jaén Avanza y Planes de Reindustrialización. Esos planes se han quedado en nada. Tal vez sea éste el momento de que el PP empiece a cumplir su palabra", ha dicho Reyes.

Asimismo, ha reiterado la necesidad de que la Junta impulse un protocolo específico para garantizar la seguridad en la campaña de la aceituna, "tanto de los que vienen a la provincia como de los que están en ella".

Ha indicado que esta campaña está a la vuelta de la esquina y que no es de recibo que la Junta "despache" el operativo con una normativa general en la que se engloban 26 cultivos distintos, puesto que la campaña de la aceituna tiene particularidades, afecta a 300 municipios de Andalucía y es fundamental desde el punto de vista económico y de empleo.

"La Junta no puede seguir de perfil, permitiendo que corra el tiempo como si esto no fuera con ella. Es una dejación de funciones irresponsable", ha apuntado. En este sentido, cuestionó a la Junta si va a realizar PCR a todos los temporeros que lleguen a la campaña jiennense procedentes de otros territorios del país, una vez que ya se ha confirmado que este año no habrá contingentes ni de Argelia, ni de Marruecos, ni de Rumanía.

Reyes ha insistido en que el PSOE "va a seguir dando la cara como hasta ahora" en el Gobierno de España, en la Diputación de Jaén y en los ayuntamientos, tanto en los que gobierna como en los que está en la oposición. En este sentido, ha exigido al presidente de la Junta diálogo con los ayuntamientos de Jaén y con la Diputación, recursos para los ayuntamientos y seguridad jurídica para los alcaldes y alcaldesas.

"Estamos dispuestos a seguir arrimando el hombro como hasta ahora, pero la lealtad institucional pasa por el diálogo y la colaboración, algo que hasta ahora no ha sucedido", ha dicho Reyes.