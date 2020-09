Miley Cyrus critica al director de la gala de los premios MTV por su sexismo: "No estaríamos así si actuara un hombre"

Los MTV Video Music Awards del domingo 30 de agosto dejaron momentos memorales como los asombrosos looks de Lady Gaga y otros asistentes o actuaciones como la de Miley Cyrus para presentar su nuevo tema, Midnight Sky. Sin embargo, no a todos les entusiasmó la interpretación de la exchica Disney, pues ella misma contó que el director de la gala soltó algún comentario sexista sobre por sus peticiones sobre el escenario.

La actriz quiso homenajear su mítico videoclip de Wrecking Ball y se subió a una gran bola de espejos en los premios, algo que encantó a los presentes. Pero, tal y como confesó en el podcast Joe Rogan Experience, durante los ensayos se quedó con un mal sabor de boca.

"Yo solo estaba haciendo unas peticiones sobre la actuación, nada de exigencias de diva. Quería que las luces estuvieran apagadas y que la luz de la sala solo me apuntara a mí. Sin luz clave, sin luz de belleza", explicó. "La luz de belleza solo se utiliza para las mujeres y yo le dije al director que quitara las malditas luces. Nadie le diría nunca a Travis Scott o Adam Levine que no pueden quitarlas".

"El director me dijo que estaba bien, que haríamos lo mismo que hacen con los hombres porque eso es lo que quería", añadió Miley. Pero después apareció otro problema, y es que cada vez que se subía a la bola se le caían los brazaletes que llevaba, por lo que tuvieron que parar el ensayo para arreglar ese problema.

"Aquello no le sentó bien al director, que me dijo: ‘¿Quieres que te traten como a un chico? Porque no estaríamos lidiando con esto si fuera un hombre el que actúa'", aseguró. Pero la protagonista de Hannah Montana no se quedó callada ante este comentario sexista. "Ningún hombre estaría haciendo esto porque ningún hombre vende tu espectáculo con sexo como lo hago yo", respondió.

"Soy muy consciente de esto y me molestó mucho que me obligaran a tener esta conversación ridícula y embarazosa", confesó Miley Cyrus.