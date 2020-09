Una empresa de la UMH desenvolupa fils antibacterians per a imprimir objectes reutilitzables per a zones de risc

Per a aconseguir una protecció antibacteriana en els seus filaments 'abFil', l'empresa ha utilitzat com a additiu els ions de plata. Com ha assenyalat el cap d'Operacions de l'empresa, Pablo Valero, la plata és un "excel·lent antisèptic", ja que els seus ions poden travessar membranes bacterianes i provocar en aquests bacteris distorsió cel·lular, pèrdua de viabilitat i inhibició del procés de replicació.

En un comunicat, Valero ha detallat: "Els principals avantatges de la plata com a agent antibacterià són la seua eficàcia enfront d'un ampli espectre d'agents bacterians, el seu efecte durador en el temps, la seua excel·lent compatibilitat cutània o el seu efecte pro-curació. Aquests ions són totalment segurs i innocus per a l'ésser humà i permeten que els filaments puguen ser esterilitzats amb diferents mètodes".

La línia de filaments creada per 3D Fils ha obtingut, a més, la certificació ISO 22196, que permet a l'empresa obtindre una garantia de protecció.

"Vam sotmetre els filaments de la gamma 'abFil' a controls antibacterians en un laboratori independent, obtenint un resultat de més del 99% d'eliminació bacteriana", ha subratllat Valero.

Aquests filaments ja han sigut utilitzats en diferents iniciatives com la fabricació d'ulleres de protecció, desenvolupades pel Parc Científic de la UMH, o un projecte de fabricació de mascarillas impreses en 3D.

Aquest últim ha sigut premiat per la Generalitat Valenciana en el marc d'ajudes a projectes innovadors per a frenar el Covid-19. "També, busquem que aquests filaments puguen ser utilitzats en la fabricació d'equip mèdic, encara que açò dependrà de cada camp d'aplicació i de la normativa concreta que ho regisca", ha indicat el cap d'Operacions de l'empresa del PCUMH.

Amb aquesta iniciativa, 3DFils se suma a les empreses del PCUMH que treballen dia a dia per a frenar la propagació del virus i contribuir, així, a millorar la situació actual, no solament local, sinó mundial.