Page zanja la polémica con Madrid y pide trabajar conjuntamente: "Tenemos buena relación y nos hemos ayudado mucho"

En una entrevista con La Sexta recogida por Europa Press, Garcia-Page se ha pronunciado así el mismo día que tiene previsto reunirse tanto con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como con su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y días después de la polémica por sus afirmaciones al respecto de la "bomba vírica" que había supuesto Madrid para el resto de España.

"Dije que habían padecido una explosión, y lo cierto es que padeció una explosión enorme que se irradió con facilidad. Pero no es culpa de nadie, y no es ni negativo. Tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos buena relación y nos hemos ayudado cediendo camas o miles de test. No va a haber ninguna polémica", ha zanjado.