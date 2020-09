Cvirus.- Motxilles amb mascaretes, mesures seguretat i "moltes ganes" en el retorn a l'escola després del confinament

Un dels centres educatius que reobri hui les seues portes és el Col·legi d'Infantil i Primària Mare Nostrum de València, al qual assisteixen uns 400 xiquets i xiquetes. La seua directora, Soledad Salcedo, reconeix, en declaracions a Europa Press Televisió, que l'activitat escolar arranca "d'una banda amb il·lusió i per una altra amb por, ja que és una situació a la qual no ens hem enfrontat mai però hem posat totes les mesures de seguretat i, a poc a poc, anirem veient".

La responsable del centre assevera que entre els alumnes hi ha "una il·lusió palesa en la gran majoria i un percentatge molt alt estava desitjant tornar". "Es mereixen, després de tant de temps, tornar almenys confiats. No podem dir que no hi haja risc, però intentarem minimitzar-lo al màxim", afirma.

Per això, seguint les directrius de l'administració, el col·legi ha pres mesures de seguretat, com l'entrada d'alumnat de manera escalonada i per accessos diferenciats; persones responsables de mesurar la temperatura (acció complementària adoptada pel centre que se suma al compromís de les famílies de fer aquest control), posar gel hidroalcohòlic i donar les indicacions sobre la necessitat de mantindre la distància de seguretat; o portar mascareta de recanvi.

Sobre la figura del 'coordinador Covid', Salcedo puntualitza que "és un responsable en el sentit de centralitzar en una persona la coordinació amb el centre de salut i les comunicacions" amb la Generalitat, però tot l'equip directiu docent estan posant les mesures de control i en la creació d'una comissió amb integrants del consell escolar, l'AMPA i professorat.

"LA PRESENCIALITAT ÉS ESSENCIAL"

La directora reivindica que "la presencialitat és essencial, és essencial acompanyar-los i estar en classe amb ells". "I en aquest temps ens hem donat compte de les manques de no estar en contacte amb l'alumnat", diu Salcedo, que, no obstant açò, també ha apostat per mantindre la competència digital que hi ha hagut que desenvolupar durant el confinament.

Per la seua banda, diversos pares i mares d'alumnes del CEIP han coincidit a destacar el bon ànim dels xiquets en el retorn a les classes. "S'ha alçat molt ràpid, a les set del matí, té molta il·lusió de veure els seus amics i els pares també. Confiem que tot va a anar bé, tot i que hi ha incertesa, crec que que tots van a fer el millor per a ells", comenta una mare.

Una altra mare d'una alumna de 4 anys ha advocat per "ser positius" i ha assenyalat que en aquests dies previs ha intentat explicar a la seua filla algunes de les novetats amb les quals es trobarà en el col·le. Un pare recalca també que ha vist "emoció" en el retorn a classe i creu que "el dia a dia ens fa falta a tots".

"La xiqueta està amb moltes ganes, nosaltres amb la incertesa que toca, però estem tranquils i contents amb el col·legi, que ens transmet molta tranquil·litat", conclou una mare.