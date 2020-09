La carta de José a Adelina, de 'La isla de las tentaciones', tras romper: "No sé en qué momento nos volvimos enemigos"

De las cuatro parejas que acudieron a probar su relación a La isla de las tentaciones, solo la de Adelina y José logró sobrevivir.

El programa de Mediaset, una de las revelaciones televisivas de la pasada temporada, provocó la ruptura de Christofer y Fani -aunque pasadas las semanas volvieron y, a día de hoy, son los únicos que continúan unidos-, Fiama y Álex y Susana y Gonzalo. Sin embargo, Adelina y José salieron reforzados de la experiencia. O eso es lo que parecía por sus publicaciones en las redes sociales.

Sin embargo, ahora, meses después de la grabación y posterior emisión del reality, se les ha roto el amor. Así lo confirmaron ambos en sus respectivos perfiles de Instagram: "Como muchos estáis preguntando, os confirmo que Adelina y yo hemos terminado la relación. Están siendo días difíciles, así que os pido respeto. Muchas gracias a todos por vuestra preocupación", detalló él este domingo.

Horas después, el guardia civil y profesor, gran amante de la poesía, quiso zanjar la relación con una bonita carta a su ya ex.

"El amor de verdad es eterno y si termina no era amor", empieza el joven, que añade una excepción que señala directamente a Adelina. "Excepto tú, que no estás pero permanecerás siempre porque mi corazón solo guarda los recuerdos felices que una vez nos hicieron soñar".

"Que fácil es decirlo y que difícil entenderlo cuando el corazón se ha quedado sin fuerzas para seguir latiendo y aún así bombea tu nombre. No sé en qué momento nos volvimos enemigos de una guerra que ninguno iba a ganar porque las heridas cada vez eran más grandes y no las dejábamos cicatrizar. Y ahora, con el alma rota, recogemos los pedazos que han quedado de ese amor tan puro que nos entregamos como si fueran piezas de un puzzle que no llegábamos a completar. El amor nos une y la vida nos separa. Por eso a veces somos y a veces no, por eso a veces...", completa José. Además, da las gracias a sus seguidores por estar ahí en estos duros momentos. "Muchas gracias de corazón a todos los comentarios y mensajes de apoyo y ánimo, sois increíbles".